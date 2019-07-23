منطقة عجمان الحرة تبحث فرص الاستثمار مع القنصلية الإندونيسية.

قام وفد من منطقة عجمان الحرة بزيارة القنصلية الإندونيسية مؤخراً لبحث الفرص الاستثمارية المحتملة مع مجتمع الأعمال الإندونيسي. ويأتي اللقاء في الفترة التي تسبق المعرض التجاري الإندونيسي المقبل الذي تقيمه وزارة التجارة الإندونيسية، مما يوفر فرصة حصرية لمنطقة عجمان الحرة لعرض خدماتها الديناميكية التي تواصل تقديمها لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب القادمين إلى الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا السياق تم الترحيب بسعادة فاطمة سالم مدير عام منطقة عجمان الحرة بالتكليف، والفريق المرافق لها من المسؤولين والممثلين الآخرين عن منطقة عجمان الحرة، من قبل وفد حكومي رفيع المستوى تضمن السيد رضوان حسن، القنصل العام الإندونيسي، والسيد بودهي بريانتورو، من الشؤون الاقتصادية في مكتب القنصلية العامة، والسيدة وهيني روسمياتي، مديرة مركز الترويج التجاري الإندونيسي.



هذا وقد تم تنظيم الاجتماع بهدف تعزيز العلاقات التجارية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مختلف القطاعات، وفي المقام الأول قطاع المأكولات والمشروبات. وقد عبّر كبار المسؤولين في منطقة عجمان الحرة عن خططهم الطموحة للترويج للخدمات التي توفرها المنطقة في الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم. حيث تواصل منطقة عجمان الحرة جهودها لتهيئة التسهيلات والمرافق التي تجعل منها الوجهة التجارية المنشودة للمستثمرين الدوليين عبر توفير أحدث البنى التحتية والمزايا التجارية بما في ذلك البوابة الرقمية المتكاملة، والأسعار التنافسية. كما بحث الاجتماع تنسيق العديد من الاستراتيجيات التجارية والتشغيلية وخطط النمو بالتعاون مع الأسواق الإندونيسية.