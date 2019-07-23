شركة جبيل للاستثمار تمنح عقد الأعمال البحرية بقيمة تتجاوز 50 مليون درهم

منحت شركة جبيل للاستثمار، المطوّر لمشروع جزيرة الجبيل الذي أُطلق مؤخراً في أبوظبي بقيمة قدرها خمسة مليارات درهم، عن منح عقد الأعمال البحرية في جزيرة الجبيل لشركة الجرافات البحرية الوطنية بقيمة تتجاوز 50 مليون درهم.

وبدأت بالفعل عمليات حفر لمجموعة من القنوات البحرية تستمر على مدى 8 أشهر، ويمتد نطاقها بطول أكثر من 7 كيلومترات، بهدف توسيع القنوات والممرات المائية القائمة والمصمّمة لتوفير تجربة مميزة لنمط الحياة على الواجهة البحرية، وتجديد الدورة المائية حول غابات القرم القائمة ودعم إيجاد فرص لأشجار قرم جديدة وتكثيف الغابات الموجودة على الجزيرة، كما يتضمن العقد أيضاً زراعة آلاف من أشجار القرم الجديدة.

ومع اكتمال أعمال الحفر البحرية، ستتعزز الواجهة البحرية الطبيعة المحيطة بجزيرة الجبيل، بما يثري تجربة المقيمين والزائرين إلى حدّ كبير، ويحافظ على التنوع البيولوجي والبيئي في الجزيرة. وكانت شركة جبيل للاستثمار قد عينت في شهر مايو 2019 شركة المقاولون الخليجيون للقيام بأعمال الحفر والأعمال التمهيديّة للمشروع، والتي يتوقع الانتهاء منها في شهر يناير من عام 2020.

وبهذه المناسبة، قال ريتشارد راسل، الرئيس التنفيذي للعمليات في "ليد للتطوير"، شركة إدارة المشاريع التي تتولى الإشراف على جزيرة جبيل: "تسير عملياتنا على قدم وساق لإنجاز أعمال الحفر والأعمال التمهيديّة في الجزيرة. ومن أهم أولوياتنا في هذا الإطار، تسليم المواقع المنجزة في وقت مبكر من منتصف عام 2021 وفقاً لأعلى المعايير الإنشائية والبيئية".

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وأضاف: "اتخذت حكومة أبوظبي خطوات استباقية لدعم التنوع البيولوجي وحماية البيئة المحلية من تأثيرات التغير المناخي عبر إعادة تأهيل غابات القرم القائمة. وفي جزيرة جبيل، لن ندخر جهداً في جعل أعمالنا البحرية داعمةً لهذا الهدف الوطني المتمثل في حماية هذه المنظومة البيئية الفطرية".

ومن المتوقع أن يكون مشروع جزيرة الجبيل المقرر إنشاؤه على مساحة إجمالية قدرها 400 هكتار ملاذاً سكنياً رائجاً لعشاق الطبيعة والرفاهية، ومزيجاً فريداً من قطع الأراضي المزودة بالخدمات والمرافق، والعقارات الراقية ومتوسطة التكلفة والمرافق المجتمعية ومجمّعات المكاتب والمتاجر والمطاعم والمقاهي.

وسيتوزع المشروع على ست قرى تشمل مرفأ الجبيل، وند الظبي، وسِيف الجبيل، وعين المها، وسوق الجبيل، وبدع الجبيل وذلك في موقع استراتيجي يربط بين جزيرة ياس وجزيرة السعديات ومدينة أبوظبي، ويبعد 10 دقائق فقط عن كورنيش أبوظبي، و50 دقيقة فقط بالسيارة عن مرسى دبي. ومنذ أبريل 2019 تتوفر في المشروع قطع أراضٍ مخصصة للبيع في هذه المنطقة الاستثمارية الجذابة التي تتميز بإمكانية الوصول السهل إلى أهم مواقع الجذب في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويتوقع أن يسهم مشروع الجبيل الذي حصل على تصنيف "لؤلؤ" لاستيفائه متطلبات برنامج "استدامة" في الارتقاء بالمنظومة البيئية في الجزيرة من خلال زراعة مساحات جديدة من غابات القرم وإضافة أكثر من 10 كيلومترات من القنوات المائية التي ستوفر الموائل البحرية للعديد من الطيور المهاجرة، والأسماك، والسلاحف البحرية، والغزلان. وسيتضمن المشروع أيضًا مساحات خارجية واسعة تشمل الحدائق، ومسارات للمشي وركوب الدراجات، ومحطات التجديف التي تستهوي عشاق الطبيعة وهواة الرياضات المائية