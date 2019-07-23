"أماديوس" تعيّن راجات بوتاني مديراً للمبيعات في مكتبها بأبوظبي

أعلنت "أماديوس" تعيين راجات بوتاني مديراً للمبيعات في أبوظبي والعين، وذلك دعماً لعملائها في إطار سعيهم لاستشراف مستقبل قطاع السفر في ضوء النمو المتواصل الذي يتوقع لقطاع السياحة في أبوظبي أن يشهده.

وبخبرته التي تزيد عن 26 عاماً في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، سيسخر بوتاني خبراته لتعزيز مكانة "أماديوس" كمزود رائد للحلول التقنية لقطاع السفر، وتعريف العملاء بالخدمات والمنتجات الرائدة التي تقدمها الشركة لتوفر لهم أعلى مستويات القيمة، في ظل تركيز خاص على دفع عجلة نمو الأعمال والعمل عن كثب مع عملاء أماديوس من شركات الطيران.

وفي هذا السياق، قال راجات بوتاني: "يشرفني الانضمام إلى فريق 'أماديوس' وتسخير كافة خبراتي لمكتبها المزدهر في أبوظبي، لاسيما أنني عملت لعدة سنوات باستخدام منتجات 'أماديوس' أثناء فترة عملي في مجموعة 'بيرد'. ولي الفخر بأن أعمل مع الشركة الرائدة في قطاع تكنولوجيا السفر وأتطلع قدماً للمساهمة في تعزيز نجاح عملائنا في السنوات المقبلة".

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وتعليقاً على تعيين بوتاني، قال جراهام نيكولز، المدير العام لشركة "أماديوس الخليج": "يتمتع بوتاني بخبرة ومعرفة واسعتين في قطاع السفر، لاسيّما المبيعات والتكنولوجيا وتصميم المنتجات. وقد أظهر بوتاني سرعة في الاندماج مع فريق 'أماديوس' وطبيعة أعمالها، حيث عقد العديد من الاجتماعات مع عملائنا بهدف تحديد الفرص المستقبلية للارتقاء بتجارب السفر. وكليّ ثقة بقدرته على دعم عملائنا ونتمنى له التوفيق في هذا المنصب الهام".

تجدر الإشارة إلى أن "أماديوس" تعمل حالياً على تطوير عدد من الحلول بالغة الأهمية لمساعدة شركات الطيران والمطارات والفنادق ومحركات البحث ووكالات السفر ومشغلي الجولات السياحية وغيرهم من العاملين في قطاع السفر على إدارة عملياتهم بسلاسة، بمساعدة فريق عملها المتخصص الموزع على أكثر من 190 دولة حول العالم.