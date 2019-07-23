مشاريع تأسيس الأعمال في الإمارات تشهد تزايدًا بالتزامن مع المبادرات الاقتصادية الجديدة

أثمرت المبادرات التي أطلقت حديثًا من بينها القوانين الجديدة لتأشيرات الإقامة، في زيادة أعداد المستثمرين الذين قرروا افتتاح شركات في الإمارات.
وكشفت فلايينغ كولر، وهي شركة تزاول نشاطها في كل من المناطق الحرة وغير الحرة، أن مجموعة واسعة من القطاعات بالإمارات في الوقت الحالي تشهد نموًا مزدهرًا في الأعمال مثل الضيافة، وتكنولوجيا المعلومات، وتجارة التجزئة.
وارتفعت الاستفسارات الخاصة ببدء نشاط تجاري جديد مع حلول النصف الأول من عام 2019 بحوالي 20٪ مع ازدياد متوقع في هذه النسبة.
وقال ميت جوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فلايينغ كولر:"لقد أدى تطبيق لوائح الترخيص والتأشيرات الجديدة إلى تسهيل عملية بدء مشروع تجاري جديد. وتعد الإمارات وجهة نابضة بالحياة ولديها سجل حافل بالمشاريع الناجحة، وهذا هو السبب في جذب الكثير من الناس لتأسيس أعمال تجارية في الدولة.
وتابع: "تتمتع فلايينغ كولر بسمعة جيدة كشركة من الدرجة الأولى تقدم خدمات لبدء أعمال تجارية في دولة الإمارات، ونحن فخورون جدًا بكوننا شاركنا العديد من الشركات منذ مراحلها تأسيسها والكثير منها يشهد ازدهارًا كبيرًا".
وقد بدأت الإمارات في تطبيق إجراءات من أجل زيادة دعم وتحفيز نمو الأعمال التجارية الجديدة مع نهاية عام 2017، وهو ما أثمر بنتائج إيجابية بحسب الشركة.
كما سهّل ضمان توفر إعطاء المزيد من العقود للشركات الصغيرة عملية تأسيس الأعمال التجارية.
وتحدث مامتا جوشي، المدير العام في فلايينغ كولر، كيف تتعامل الشركة مع الاستفسار بشكل احترافي بدءًا من المراحل الأولى البداية للعمل وبالتعاون مع المتخصصين من أجل إنشاء وتنفيذ خطة عمل لها أساس متين وأهداف واضحة.
وقال: "من المهم فهم نوع العمل الذي يرغب المستثمر في إطلاقه قبل التفكير في المكان الذي يريد أن يحصلوا فيه على ترخيص مزاولة النشاط، وهذا ما نحن هنا من أجله وهو ما ساهم في رفع مكانتنا كرواد السوق في استشارات تأسيس الأعمال".
واختتم بالقول: "أعتقد أن الشغف نحو قطاع العمل هو العامل الرئيسي للنجاح بالإضافة إلى وضع الوقت والجهد لإنشاء خطة عمل قوية
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