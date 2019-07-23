حاكم الشارقة يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو. اقرأ أيضاً... رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 يوليو

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