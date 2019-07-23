كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كم ينفق السياح في دبي مقارنة بمدن العالم؟

أصدرت شركة ماستركارد مؤشر مدن المقصد العالمي السنوي الذي يقيس معايير السفر في 162 مدينة بجميع أنحاء العالم.

مع وجود ما يقرب من 20 مليون زائر دولي، لا تزال بانكوك في المقدمة هذا العام ومن غير المرجح أن تتفوق على النمو القوي المتوقع بنسبة 9.6% لعام 2018. ومن المثير للاهتمام أن الزوار يميلون إلى البقاء في بانكوك 4.7 ليال وإنفاق 173 دولارًا في اليوم بالمتوسط.

ولا تزال دبي هي المدينة الأولى على مستوى العالم بناءً على إنفاق الزوار، حيث ينفق الزوار 537 دولار يوميًا في المتوسط. وقد انضمت مكة إلى قائمة أفضل 10، والتي ظهرت لأول مرة في المرتبة الثانية. ومن بين المدن الأكثر زيارة، تأتي إسطنبول بأقل إنفاق يوميًا عند 108 دولار فقط في المتوسط.

وقال ميجيل جامينو جونيور، نائب الرئيس التنفيذي للمدن العالمية في ماستركارد “السفر الدولي أمر حاسم لكثير من الاقتصادات الحضرية، وإثراء حياة كل من السكان والسياح. هذا المجال يتصاعد بالنسبة للمدن كي تبتكر لتوفير تجربة لا تنسى”.







