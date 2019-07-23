كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن من هم أهم المستثمرين في مشروع سيفن سيتي بدبي؟

قام مستثمرون من الهند والمملكة المتحدة والإمارات بشراء ما يزيد عن 37 بالمائة من مشروع Seven City JLT في دبي حتى الآن، والذي تقوم بتطويره شركة Seven Tides ومقرها الإمارات.

وتم بيع المرحلة الأولى في أقل من أسبوع بعد إطلاقها في العام الماضي وحتى الآن قام المستثمرون بشراء 652 شقة بقيمة تزيد على 300 مليون درهم، حسبما ذكر المطور في بيان.

ومن المقرر الانتهاء من عملية التطوير بالكامل، والتي تبلغ قيمتها أكثر من مليار درهم، خلال الربع الرابع من عام 2021، بحسب أريبيان بيزنس.

وقالت سفن تايدز إن المواطنين الهنود كانوا أكبر المستثمرين من حيث الحجم، واشتروا 118 وحدة، في حين استحوذ المستثمرون الإماراتيون على 65 وحدة، تلاهم عن كثب مستثمرون بريطانيون قاموا بشراء 58 شقة.

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وأضاف التقرير أن مستثمرين بارزين اخرين جاءوا من باكستان والسعودية وروسيا. وفي المجمل، جاء المستثمرون من 16 دولة مختلفة، بما في ذلك كندا ومصر ورومانيا وفرنسا والصين ولبنان وأمريكا والأردن وأيرلندا وأوكرانيا.

ويمتد المشروع على مساحة 3.5 مليون قدم مربعة، ويقع داخل المجموعة Z في مدينة دبي للسلع المتعددة، ويقع مقابل ملاعب مونتغمري ومجتمع تلال الإمارات، ويتكون المشروع من 2744 وحدة سكنية بالإضافة إلى 78 غرفة فندقية.

ويتميز البرج أيضًا بصالة رياضية ونادي صحي وبركة سباحة بدون حواف وبركة سباحة للأطفال وحديقة على السطح ومقاهي وخيارات لتناول الطعام و 48 متجرًا بالإضافة إلى أكثر من 2700 مكان لوقوف السيارات.

وتبدأ أسعار شقق الاستوديو من 416،000 درهم، بينما تبدأ اسعار الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة من 72000 درهم، وتبدأ أسعار الشقق المكونة من غرفتي نوم بمليون درهم، وتبدأ أسعار الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم من 1.47 مليون درهم.