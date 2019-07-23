احتفلوا بعيد الأضحى في الغاليريا جزيرة الماريه

: ترحب الغاليريا جزيرة الماريه بمجتمع أبوظبي وزوار العاصمة للاحتفال بعيد الأضحى، مع مجموعة من الأنشطة المتنوعة لجميع افراد الاسرة، ليستمتعوا بأجواء العيد. يبدا الاحتفال من ٨ إلى ١٢ أغسطس، وتقام الأنشطة يوميًا بين الساعة ٣ عصرا الى الساعة ٩ مساءً.

خلال أيام الاحتفال الخمسة، يمكن للزوار تجربة الضيافة العربية التقليدية، فضلا عن الفنون والحرف اليدوية التقليدية. هناك خيمة الضيافة، التي تقع في الطابق الاول بجوار ألماز باي مومو(Almaz By Momo)، حيث يمكنكم الاستمتاع بالقهوة العربية والتمر. اما المحطات المعينة بجانب الخيمة سوف تقدم رسومات بالخط العربي، فضلا عن فن الرسم بالرمل. هناك أيضا مجموعة من الأنشطة الترفيهية للأطفال، وتقع في الطابق الثاني امام توري بورش (Tory Burch). و أيضا محطة رسم الحناء لجميع الزوار وتقع في الطابق الأول بجوار مقهى ليتو (L’ETO).



ستكون الغاليريا جزيرة الماريه هي وجهتكم هذا العيد، لـ "التذوق، اللعب، التسوق والتدلل". ستتوسع الغاليريا لتضم متاجر ومطاعم ومراكز ترفيهية سيصل عددها إلى ٤٠٠ عندما يفتتح القسم الجديد من المركز أبوابه في ٤ سبتمبر ٢٠١٩. بما في ذلك ١٠٠ مكان لتناول الطعام، ثلاثة مستويات من الترفيه على مستوى عالمي، وسينما فوكس تضم ٢١ شاشة بتقنية أي ماكس (IMAX)، والحدائق الخضراء على السطح، ولأول مرة في المنطقة مفهوم جديد للطعام تحت عنوان "سنترال كيتشنز" (Central Kitchens). سوف يتم اضافة كل ذلك إلى "المجموعة الفاخرة" المتواجدة حالياً في مركز الغاليريا الذي يشمل أكثر من ١٣٠ علامة تجارية من العلامات التجارية الأفخر في العالم للمجوهرات والساعات ومجموعة داينينغ كولكشن . بذلك، ستكون الغاليريا الوجهة المثالية للجميع لتناول الطعام واللعب والتسوق والتدلل في الشرق الأوسط، نقدم شيئأ مميزا لكل شخص كل يوم.