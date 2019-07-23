مارينا مول أبوظبي يحتفي بمهرجان الصيف للتسوق

يقدم مارينا مول أبوظبي بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي مجموعة من العروض الخاصة للمتسوقين بمناسبة موسم الصيف بالتزامن مع موسم عروض أبوظبي الذي أطلقته الدائرة (RAD)، وسيتمكن المتسوقون من الاستفادة من عرض موسم الصيف من خلال السحب اليومي مع فرصة الفوز بقسائم شراء مجانية تصل قيمتها إلى 10000 درهم، لشراء الملابس والتسوق من أبرز العلامات التجارية ومحلات الصحة والجمال والمفروشات المنزلية والإلكترونيات، بالإضافة إلى مختلف المطاعم العالمية.

ويحظى ضيوف المارينا مول أبوظبي خلال الصيف وحتى 30 أغسطس بفرصة الفوز عند إنفاق ما لا يقل عن 200 درهم في الفاتورة الواحدة من محلات المشاركة في العرض، ومن ثم يجب وضع الإيصال في صندوق السحب.

ويوفر مارينا مول أبوظبي لضيوفه بالإضافة إلى السحب اليومي، خصومات كبرى من عدة متاجر ومحلات تجارية ومن بينها عرض "اشتري واحدة والأخرى مجانا" وتخفيضات أخرى تصل إلى 75%. يشمل العرض كافة المطاعم والمحال التجارية في مارينا مول أبوظبي ولا يشمل المشتريات من كارفور، ومرسيدس-بنز، ومحلات هوم سنتر وسنتر بوينت.

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يحتضن مارينا مول أبوظبي مجموعة كبيرة ومتنوعة من أشهر العلامات التجارية على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 122000 متر مربع، توفر أرقى الماركات العالمية ومنافذ بيع التجزئة وخيارات تناول الطعام، وذلك ضمن توليفة متقنة ومتناغمة من المرافق السياحية والترفيهية والتجارية الجديدة التي تضاف إلى قائمة العلامات التجارية العالمية التي يحتضنها مارينا مول تحت مظلته.

كما ويضم المركز التجاري صالة بولينغ ودار السينما فوكس، وماجيك بلانيت وصالة باونس التي تعتبر أكبر منتزه للقفز الحر على الترامبولين في الشرق الأوسط. ويستقبل مارينا مول المتسوقين يومياً من الساعة 10 صباحاً وإلى الساعة 10 ليلاً خلال أيام الأسبوع ويغلق أبوابه عند منتصف الليل خلال عطلة نهاية الأسبوع.