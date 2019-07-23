عشرة أيام على انتهاء فترة خصومات الحجز المبكر التي تصل إلى 20 بالمائة على مجموعة من باقات تذاكر سباق...

عشرة أيام متبقية عن انتهاء خصومات الحجز المبكر التي يسري مفعولها لغاية منتصف ليلة الأربعاء 31 يوليو (بتوقيت دولة الإمارات) على تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1® لعام 2019 أبوظبي التي تشهد إقبالًا كبيرًا ونفاد العديد من فئاتها على المدرجات، وبيع مجموعة كبيرة من خيارات الضيافة والرفاهية المتميزة.

وتعد خصومات الحجز المبكر أحد أهم الميزات التي يقدمها منظمو الحدث سنويًا متيحين الفرصة أمام عشاق الفورمولا1® من الانضمام إلى الأجواء الرائعة ومتابعة أحد أكبر وأعرق السباقات في العالم وبأسعار مخفضة على التذاكر.

ولأول مرة هذا العام، سيحظى عشاق رياضة السيارات والموسيقى والعائلات بأضخم عطلة سباق على الإطلاق تمدد على مدار خمسة أيام متواصلة وحافلة بفعاليات السباق الدراماتيكية والأنشطة الترفيهية والحفلات الموسيقية، تبدأ مع إقامة الخميس السوبر الذي يشهد تنظيم الجولات الشهيرة إلى منطقة الصيانة، وتتواصل حتى يوم الاثنين.

وعقب الإعلان عن مشاركة فرقة الروك الأمريكية "ذا كيلرز" الأسبوع الماضي في حفلات مهرجان يا سلام لما بعد السباق، لتقدم مجموعة من أغانيها المعروفة وكلاسيكيات البوب الشهيرة أمسية يوم الأحد 1 ديسمبر التي يستضيفها ميدان دو، في جزيرة ياس، نفدت مجموعة من فئات تذاكر يوم الأحد التي تلقى حاليًا طلبًا هائلًا من الجمهور.

يتوقع منظمو الحدث أن يكون هذا العام هو الأضخم والأفضل على الإطلاق من انطلاقه الأول مع بداية العقد الثاني للبطولة بأبوظبي مع تأكيد مشاركة الفنان العالمي ترافيس سكوت الذي في حفلات ما بعد السباق يوم الجمعة 29 نوفمبر وتواجد أسماء أخرى سيتم الكشف عنها في قادم الأيام، فضلًا عن مجموعة واسعة من وسائل الترفيه المذهلة داخل مسار الحلبة وخارجها.

وينطلق المهرجان المتواصل على مدار خمسة أيام مع إقامة الخميس السوبر على أن تتواصل الفعاليات والأنشطة طوال عطلة الأسبوع حتى يوم الاثنين. ويصادف يوم الإثنين 2 ديسمبر الاحتفال بالذكرى 48 باليوم الوطني الإماراتي، وسيشهد اليوم بأكمله مجموعة من الفعاليات الترفيهية على تلة أبوظبي لمواصلة الأجواء الاحتفالية المذهلة بعد يوم الأحد الذي يشهد إقامة السباق.

يمكن لجميع حاملي تذاكر الفورمولا1® الترقية إلى الدائرة الذهبية لحفلات ما بعد السباق. إذ توفر الدائرة الذهبية لجمهورها فرصة الاستمتاع بحفلات نجومهم المفضلين عن قرب. وتتوفر باقات الترقية على الموقع الرسمي لحلبة مرسى ياس بأسعار تبدأ من 195 درهم إماراتي.

ويواصل سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي مسيرته باعتباره حدثًا يتيح لضيوفه استكشاف جزيرة ياس بكل ما تضمه من وجهات رائعة ومرافق ترفيهية، حيث يمكن للراغبين إضافة مزيد من المتعة والإثارة عند حجز باقة "الحدائق الترفيهية الفائقة" التي توفر دخولًا غير محدود إلى الحدائق الترفيهية على جزيرة ياس والتي تتضمن عالم فيراري أبوظبي وياس ووتر وورلد وعالم وارنر براذرز أبوظبي. يبدأ سعر هذه التذكرة الخاصة فئة خمسة أيام من 1344 درهمًا إماراتيًا (لتلة أبوظبي).

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وتوفر باقات الدخول العائلية إلى المدرج الشمالي الوصول إلى أفضل المواقع المناسبة للعائلات إلى جانب حلبة ياس كارت زون الشهيرة، كما أن الموقع قريب أيضًا من الحدائق الترفيهية الثلاث في جزيرة ياس وياس مول وميدان دو. وعند شراء كل تذكرتين للكبار في المدرج الشمالي، تتيح تذكرة الحدائق العائلية تخفيضًا بنسبة 50 بالمائة على أسعار التذاكر لثلاثة أطفال بعمر 12 سنة فما دون طوال فترة خمسة الأيام التي يقام فيها السباق. وللاستفادة من هذا العرض، يجب شراء التذاكر عبر الإنترنت والتسجيل للعرض.

وسيكون عشاق الفورمولا1® هذا العام على موعد مع المزيد من المتعة بعطلة الأسبوع من خلال فرصة التعرف على أهم معالم العاصمة أبوظبي بزيارة متحف اللوفر أبوظبي، حيث تتضمن كل تذكرة فورمولا1® بطاقة خصم 50% على رسوم الدخول لتوفر فرصة مثالية لاستكشاف عالم من الأثار ومشاهدة أهم الأعمال الفنية خلال سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1® لعام 2019 الذي يستمر من يوم الخميس 28 نوفمبر إلى الاثنين 2 ديسمبر، ويشهد خمسة أيام متواصلة من الترفيه داخل الحلبة وخارجها في كافة أرجاء جزيرة ياس.

يعد متحف اللوفر أبوظبي منارة ثقافية، تجمع الثقافات المختلفة وتسلط الضوء على القصص الإنسانية، حيث يضم المئات من الأعمال الفنية الشهيرة وروائع فريدة من جميع أنحاء العالم. كما ويوفر أجواء مفعمة بالاسترخاء والهدوء في صالات العرض والمساحات المفتوحة المصممة بشكل مميز يأخذ رواده برحلة هادئة وبعيدة تماماً عن أجواء الحلبة الصاخبة.

وتستضيف حلبة مرسى ياس سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1® هذا العام، مزادًا دوليًا للسيارات الفريدة حيث يمكن لعشاق السباق التمتع بمشاهدة مجموعة نادرة من السيارات الأسطورية العريقة والنادرة، ومنها سيارة الفيراري المعروفة بالمطرقة والتي تمكنت عام 2002 الفوز بسباق الفورمولا1® خلال موسم استثنائي قدمه السائق المخضرم مايكل شوماخر.

ويشكل المزاد إضافة جديدة تمنح عشاق السيارات فرصة الاطلاع على أشهر سيارات الفورمولا1® منذ تأسيسها، وكما ويمكن للراغبين بشراء بعض السيارات المعروضة للبيع باقتناء مجموعة من أفخر السيارات بما فيها سيارة فيراري إف40 موديل 1990، ولامبرجيني إل بي400 موديل 1979، وسيارة ديابلو جي تي، وجميعها ستتوفر في المزاد وسيكون مالكها مُقدم أعلى سعر خلال فترة المزايدة.