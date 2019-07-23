التحول الرقمي أساسي لاستدامة النمو السنوي لموقع "مسافر.كوم"

أعلن موقع "مسافر.كوم" اليوم عن نمو حجوزات السفر للشركات ورجال الأعمال حيث يتطلع الموقع إلی نسبة نمو تصل إلی 30% بحلول نهاية عام 2019 من خلال مائة ألف معاملة، كما حقق موقع السفر الإلكتروني الوطني الرائد نفس النجاح في باقات العطلات، التي شهدت نموًا بنسبة 30% خلال النصف الأول من العام مقارنة بنفس الفترة في عام 2018.

ووفقًا لألبرت دياس، المؤسس المشارك ومدير التسويق والتكنولوجيا، يرجع نجاح الشركة إلى رحلتها في التحول الرقمي، التي بدأتها في عام 2018، إلى جانب استخدام التقنيات المبتكرة، مثل التعلّم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية، لتحسين التخطيط للسفر.

وفي تعليقه على ذلك، قال دياس: "ساعدتنا تقنياتنا في ابتكار مفهوم جديد لبرامج السفر للشركات، مع تجديد التركيز على تجربة المسافرين وتحسين آلية إعداد التقارير ووضع سياسات أكثر دقة للسفر".

شهد موقع "مسافر.كوم" كذلك زيادة في معدل حجز الشركات الإماراتية لرحلاتها عبر الإنترنت في عام 2019. وقد أسهمت الإدارة الإلكترونية لتجربة السفر في إعادة دفة التحكم للشركات ومسافريها مرة أخرى، مع تعزيز الشفافية والتوفير.

وأضاف دياس قائلاً: "تحقق الشركات التي تستخدم تكنولوجيتنا لحجز رحلاتها عبر الإنترنت وفورات تصل إلى 20% من إنفاقها السنوي على السفر في العام الأول، ويرجع ذلك بكل بساطة إلى تطبيق سياسة السفر على نحو أفضل".

وبالإضافة إلى رحلات الشركات، يركز موقع "مسافر.كوم" أيضًا على باقات العطلات وإصدار تأشيرات السياحة وتقديم المساعدة للسياح، وتتوفر تلك الخدمات على الموقع.

فبالنسبة لباقات العطلات، أدى اتجاه المزيد من العملاء إلى الخدمات الإلكترونية إلى جذب الانتباه إلى خدمة "شراء العطلات عبر الإنترنت" الجديدة التي أطلقها الموقع، وذلك خلال أيام قليلة من إطلاقها. ويفضل 95% من العملاء اليوم إجراء أول تواصل على الأقل عبر الإنترنت، في حين يستكمل أكثر من 10% منهم عملية حجز عطلاتهم بالفعل عبر الإنترنت.

رغم أهمية طرق الدفع، إلا أن توفير المجموعة المناسبة من الوجهات أمر حيوي، ويتميز موقع "مسافر.كوم" اليوم بتوفير باقات لأكثر من 40 وجهة سياحية. كذلك، رغم أن الوجهات قريبة المسافة التي لا تتطلب تأشيرة من بين الباقات الأعلى مبيعًا، إلا أن الموقع يشهد ارتفاعًا في أعداد المسافرين من منطقة الشرق الأوسط لقضاء العطلات في روسيا وأوكرانيا والصين وأوروبا الشرقية. وقد شهدت هذه الوجهات زيادة في أعداد المسافرين عبر موقع "مسافر.كوم" بما يقرب من 10% مقارنةً بالعام السابق. وبوجه عام، شهدت تلك الوجهات خلال عطلة العيد الماضية زيادة بنسبة 100% في المبيعات مقارنةً بالعام الماضي.

وبالنسبة لعطلة عيد الأضحى القادمة، أعلن موقع "مسافر.كوم" مؤخرًا عن مجموعة من عروض السفر الجذابة التي تشمل عطلات قصيرة ميسورة التكلفة وباقات فخمة وعطلات لمدة أسبوع كامل للعائلات والمسافرين لأول مرة.

وفي تعليقه على النمو العام لموقع "مسافر.كوم" ومحور تركيزه في عام 2019، قال سأشين جدويا، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للموقع: "يعتبر التحول الرقمي من أبرز أولوياتنا لمواصلة النمو في حجز رحلات الشركات وباقات العطلات والتأشيرات السياحية في عام 2019. كذلك، نهدف إلى تقديم جميع خدماتنا عبر الإنترنت بحلول عام 2020، كما نحرص على تعيين الكفاءات المناسبة لضمان الحفاظ على المكانة الرائدة التي وصلنا إليها في هذا القطاع".