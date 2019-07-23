الامارات | شرطة أبوظبي تنشر الثقافة المرورية في «مشرف»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تنشر الثقافة المرورية في «مشرف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي معرض توعية مرورية بمركز مشرف التجاري، بهدف نشر الثقافة المرورية والمجتمعية، ضمن فعاليات حملة «صيّف بأمان» تحفيزاً لأفراد المجتمع، لمضاعفة الجهود للوقاية من الحوادث التي تتزامن مع فصل الصيف.

حضر الفعاليات نائب مدير إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق بالمديرية، المقدم الدكتور مسلم الجنيبي، والرائد عبدالرحمن العلي من قسم العلاقات العامة.

وتضمنت الفعاليات معرضاً ومسرحاً تثقيفياً حول سلامة الإطارات، ونصائح مجتمعية، وفحوصاً طبية، وتدريب الجمهور على التعامل مع حوادث الحريق، والوقاية من المخدرات، والتعريف بخدمة أمان، وجهود الشرطة المجتمعية في حل المشكلات الأسرية، وعروضاً للكلاب البوليسية.

وتواصل شرطة أبوظبي التوعية المرورية بالمراكز الصيفية في الفترة من 25 إلى 27 يوليو الجاري بمركز دلما التجاري، وتتضمن العروض في الفترة المسائية فقرات ترفيهية بمشاركة إدارة التفتيش الأمني، وتوزيع هدايا تقدمها الجهات المختلفة، ونشر الثقافة المرورية والمجتمعية، بالتركيز على سلامة المركبة والصيانة الدورية لها، والتأكد من سلامة الإطارات.