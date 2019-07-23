الامارات | بكين تستقبل محمد بن زايد في قاعة الشعب الكبرى

شكرا لقرائتكم خبر عن بكين تستقبل محمد بن زايد في قاعة الشعب الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى قاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين، حيث جرت لسموه مراسم استقبال رسمية بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مقر القاعة، رئيس جمهورية الصين الشعبية الرئيس شي جين بينغ، وكبار القادة الصينيين.

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وبدأت مراسم الاستقبال الكبرى بمصافحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار القادة والوزراء والمسؤولين الصينيين، فيما صافح شي جين بينغ الوفد المرافق لصاحب السمو ولي عهد أبوظبي.

بعدها توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يرافقه الرئيس الصيني، إلى منصة الشرف، حيث عُزف السلامان الوطنيان لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لسموه.

واستعرض ثلة من حرس الشرف اصطفت لتحية سموه، فيما رحّب مجموعة من الأطفال الإماراتيين والصينيين، يرتدون الزي الوطني، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعدها جرت مراسم العرض العسكري للمشاة ترحيباً بزيارة سموه إلى الصين.