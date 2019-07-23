إطلاق «مخيم التسامح للكتابة الإبداعية» لطلبة مدارس أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت أمس وزارة التسامح فعاليات مخيم التسامح للكتابة الإبداعية للموهوبين من طلاب المدارس، بمقر مركز الشباب العربي بأبوظبي وذلك بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، ويركز المخيم الذي يشارك به عدد كبير من الموهوبين في المجالات الأدبية على إحداث نقلة نوعية في منظومة إنتاج المعرفة في مجال التسامح من خلال تقديم الدعم اللازم للموهوبين.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، إن التركيز على الشباب في المرحلة الحالية هو من أولويات الوزارة ليس فقط لتعزيز قيم التسامح في نفوسهم، ولكن أيضاً لكي يكونوا هم أنفسهم فرساناً للتسامح وسفراء له في مجتمعاتهم والعالم، ومن هنا يأتي تبني الوزارة لدعم الإبداع المعرفي لدى الطلبة وتوجيه قدرات الموهوبين منهم للكتابة في مختلف فروع المعرفة عن قيم التسامح واحترام الاختلاف وقبول الآخر والتعاون والسلام الاجتماعي، وهي جميعها قضايا تصب في صالح التسامح المجتمعي الذي تعد الإمارات الرمز الأبرز له عالمياً وإقليمياً.

وأضاف معاليه أن الهدف الرئيسي من تنظيم مخيم الكتابة الإبداعية في التسامح يركز على تعزيز التسامح لدى الشباب ووقايتهم من التعصب والتطرف وإثراء المحتوى المعرفي والثقافي للتسامح من خلال الكتابة الشابة التي ستنتج عن المخيم، مؤكداً أن الدورة تركز على القصة القصيرة والشعر والمقال ومبادئ الرواية.