مجلس حكماء المسلمين يوثق أعمال «المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية»

أبوظبي (وام)

أصدر مجلس حكماء المسلمين كتاباً يوثق أعمال «المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية» الذي عقد في فبراير من العام الجاري، في أبوظبي، بحضور أكثر من 700 من رجال الدين والمفكرين مثلوا نحو 16 ديانة وعقيدة.

وعقد المؤتمر بالتزامن مع الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، للإمارات العربية المتحدة في سياق «لقاء الأخوة الإنسانية» الذي جمعه بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

ويتناول الكتاب في نحو 474 صفحة من القطع المتوسط، أعمال المؤتمر وأوراق العمل التي قدمت خلال الجلسات والورشات المصاحبة له.

ويقدم الإصدار الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، مفهوماً موثقاً للأخوة الإنسانية، وتعريفاً لمجموعة القيم الأخلاقية المرتبطة بها، من خلال وجهات نظر وقراءات معمقة، قدمها أكثر من 50 متحدثاً يمثلون الأديان والعقائد والتيارات الفكرية من معظم دول العالم.

وقال الدكتور سلطان الرميثي، الأمين العام للمجلس: «إنه في الوقت الذي تشكل فيه الوثيقة دستوراً إنسانياً أرسى منظومة من القيم الأخلاقية المنبثقة من الأخوة الإنسانية، فإن النقاشات التي سادت أعمال المؤتمر والكتاب الذي انبثق عنها تشكل ما يمكن تسميته بالدليل الأساسي لمفهوم الأخوة الإنسانية».