محمد بن زايد والرئيس الصيني يشهدان مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم

بكين (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، أمس، مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين، شملت المجالات الدفاعية والاقتصادية والتجارية والبيئية إضافة إلى التعليمية والجمارك والطاقة.. والتي تهدف إلى تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاون الثنائي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

كما شهد مراسم تبادل الاتفاقيات والمذكرات، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية المبعوث الخاص لرئيس الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الدولة، وعلي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية وني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة.

* اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين، وقعها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي وي فنغ خه مستشار دولة وزير الدفاع الصيني.

* مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات ووزارة الإيكولوجيا والبيئة في الصين.. وقعها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي لي قان جيا وزير الإيكولوجيا والبيئة.

* مذكرة تفاهم بشأن التعاون العلمي والتكنولوجي للذكاء الاصطناعي بين «مكتب الذكاء الاصطناعي» في مكتب رئيس الوزراء في دولة الإمارات ووزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية.. وقعها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.. ومعالي وانغ جي قانغ وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني.

* مذكرة تفاهم بين مكتب الأمن الغذائي في مكتب رئيس الوزراء في الدولة، ووزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية في حكومة منغوليا الداخلية بشأن مشروعين للأمن الغذائي وحديقة متكاملة للزراعة والثروة الحيوانية.. وقعها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومن الجانب الصيني معالي خان تشان فو وزير الزراعة والشؤون الريفية وبو شياو لين حاكمة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم في الصين.

* مذكرة تفاهم بين دولة الإمارات وجمهورية الصين، لتشجيع المؤسسات الإماراتية والصينية على التعاون التجاري والاقتصادي مع أفريقيا.. وقعها من جانب دولة الإمارات معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد فيما وقعها من الجانب الصيني معالي جونغ شان وزير التجارة الصيني.

* مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية بين وزارة الطاقة والصناعة في الدولة والإدارة الوطنية للطاقة في جمهورية الصين الشعبية.. وقعها معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي جانغ جيان هوا رئيس الإدارة الوطنية للطاقة في الصين.

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* مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم في الدولة ومعهد كونفوشيوس/‏‏‏‏ هانبان بشأن إدخال اللغة الصينية ضمن مناهج التعليم في مدارس الدولة.. وقعها معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي ما جيان فاي رئيس مقر معاهد كونفوشيوس/‏‏‏‏هانبان.

* مذكرة تفاهم للتعاون بين دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والمتحف الوطني الصيني.. وقعها معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومعالي وانغ تشون فا رئيس المتحف.

* مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة النفط البحرية الصينية الوطنية «cnooc».. وقعها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها.. ويانغ هوا رئيس «الشركة الصينية».

* اتفاق بين الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات والإدارة العامة للجمارك في الصين بشأن الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في جمارك دولة الإمارات وإدارة ائتمان المؤسسات في جمارك الصين.. وقعها معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، ومعالي ني يو فنغ رئيس جمارك الصين.

* مذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي العالمي واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية.. وقعها معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ومعالي خي لي فنغ رئيس اللجنة.

* اتفاقية تعاون بين سوق أبوظبي العالمي ومجموعة« إيفيربرايت» لتأسيس المجموعة الصينية مركزها المالي والاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سوق أبوظبي العالمي.. وقعها معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة ومن الجانب الصيني لي شيا بنغ رئيس المجموعة.

* اتفاقية بين سوق أبوظبي العالمي والمؤسسة الصينية الوطنية للطاقة النووية« سي إن إن سي » لإنشاء المؤسسة التي تعد أكبر المؤسسات المملوكة للحكومة الصينية ومركزاً للخزانة ومركزاً مالياً وتشغيلياً واستثمارياً في سوق أبوظبي.. وقعها معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة ويو جيان فنغ رئيس المؤسسة الصينية الوطنية للطاقة النووية.

* مذكرة تفاهم بين موانئ أبوظبي وشركة جيانغسو للتعاون عبر البحار والاستثمار المحدودة والبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود.. وقعها معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات رئيس مجلس إدارة شركة موانئ أبوظبي.. ومن الجانب الصيني وقعها تشن سي تشينغ رئيس البنك الصناعي والتجاري ووانغ فو رئيس شركة جيانغسو.

* مذكرة تفاهم بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمؤسسة الصينية الوطنية للطاقة النووية «سي إن إن سي».. وقعها محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ومعالي يو جيان فنغ رئيس المؤسسة الصينية.

* اتفاقية بشأن التعاون البحثي المشترك بين جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة تشنخوا الصينية.. وقعها الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومن الجانب الصيني تشيو يونغ رئيس جامعة تشنخوا.