فلاح الأحبابي: الزيارة ترسخ العلاقــات الاقتصادية المتميزة بين البلدين

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد معالي فلاح محمد الأحبابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس دائـرة التخطيط العمراني والبلديات، رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي، بأهمية الزيارة التاريخية التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جمهورية الصين الشعبية، مؤكداً دورها المهم في ترسيخ العلاقات التجارية والاقتصادية المتميزة التي تربط الجانبين، ومساهمتها في تعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات والقطاعات.

وأشار معاليه إلى أن موقع أبوظبي الاستراتيجي ضمن خريطة مبادرة الحزام والطريق الصينية والتزام دولة الإمارات بدعم هذه المبادرة، قد أثمر عن إبرام العديد من الاتفاقيات التجارية والشراكات الاستراتيجية.

وقال بهذه المناسبة: «تعد موانئ أبوظبي مركزاً إقليمياً لشركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة التي تضم شبكتها 37 ميناء ومحطة حول العالم، حيث يشترك الجانبان في تطوير محطة (كوسكو أبوظبي للحاويات) بميناء خليفة».

وأضاف أن مدينة خليفة الصناعية التابعة لموانئ أبوظبي تضم «منطقة التعاون الصناعي الصينية الإماراتية» التي تم تأسيسها بالتعاون مع شركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة (جوسيك)، حيث نجحت حتى الآن في استقطاب 20 شركة صينية باستثمارات تصل إلى 6.2 مليار درهم.

وعقب معالي فلاح الأحبابي بالقول: «تعتبر هذه الشراكات نموذجاً متميزاً للتعاون الاقتصادي والتجاري الناجح والمثمر الذي يخدم أهداف وخطط التنمية الاقتصادية لكل من دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية. وإلى جانب ذلك، فإنها تتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 من خلال تعزيز التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة لإمارة أبوظبي، والمساهمة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام عبر زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي».