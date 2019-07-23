محمد العبار: الصين الشعبية شريك متميز

بكين (وام) قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار، ضيف شرف المنتدى: «إن علاقات التعاون بين الإمارات والصين في تطور مستمر»، مؤكداً أن الدعم المقدم من حكومتي البلدين ساهم فيما وصلت إليه هذه العلاقات من مكانة متميزة. ووصف العبار جمهورية الصين الشعبية بأنها شريك متميز على الصعد الاقتصادية والبشرية كافة، مشيراً إلى أن الحضور الكبير من المسؤولين ورجال الأعمال يعد إشارة على ما يوليه القطاعان العام والخاص من أهمية لتطويرها إلى مستويات أعلى. وتضمن المنتدى حلقات نقاش بعنوان «استثمر في الإمارات»، شارك فيها ممثلون عن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، والشارقة للاستثمار والتطوير - شروق، ومؤسسة دبي للصادرات، وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، وغرفة تجارة وصناعة عجمان، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، وسوق أبوظبي العالمي.

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