وزير التجارة الصيني: المنتدى الاقتصادي الإماراتي الصيني خلق المزيد من الفرص للبلدين

بكين( وام) شدد معالي تشونغ شان، وزير التجارة الصيني، في كلمة له خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي الإماراتي الصيني، على العلاقات المتميزة التي تربط بين بلاده ودولة الإمارات، مشيراً إلى فرص تعزيزها خلال الفترة القادمة.

وقال: «إن الاتفاقيات التي وقعت بين الصين والإمارات، تشكل أساساً لترسيخ العلاقات بين البلدين، حيث تشمل هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المجالات كافة»، مؤكداً أن المنتدى الاقتصادي سيسهم في خلق المزيد من الفرص في البلدين.

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