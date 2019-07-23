مستثمرون صينيون: العلاقات الاقتصادية تسير على النهج الصحيح

بكين (وام)

أكد عدد من المستثمرين الصينيين أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية الصينية تسير على النهج الصحيح من منطلق حرص قيادتي البلدين على تنميتها وفتح آفاق أوسع في مختلف المجالات.

وقالوا على هامش انعقاد المنتدى الاقتصادي الإماراتي الصيني أمس في بكين، إنه من المؤمل أن يثمر هذا الملتقى عن شراكات جديدة في مجالات مختلفة تفتح سبلاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتسهل على المستثمرين لدى الجانبين طرق الاستثمار من خلال عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها.

وقال «ما تشي تشونغ»، المدير التنفيذي والمؤسس لشركة «مينا موبايل» المختصة في مجال تكنولوجيا الإنترنت والترفيه وألعاب الفيديو والتطبيقات، إن هذا المنتدى يوفر فرصة مهمة لتأسيس منصة تجمع المستثمرين الصينيين والإماراتيين، وتدفع نحو تقريب الرؤى بينهم لتطوير الاستثمارات في البلدين.

وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة دأبت منذ سنوات على الاستثمار في مجال التكنولوجيا والإنترنت، ومع انفتاح الأسواق أكثر فأكثر والطفرة التكنولوجية التي تشهدها الدولة، باتت الفرص الاستثمارية في هذا المجال واعدة، لذا تسعى شركته إلى كسب حصة في السوق الإماراتية، ودفع التعاون في هذا المجال.

من جانبه، قال «برانت شن»، مدير فرع شركة «شاندونغ كاروي» في الإمارات، والمتخصصة في المعدات البترولية، إن هذا المنتدى يوفر فرصة مهمة للمستثمرين الصينيين لفهم الإمارات وفهم القوانين الاستثمارية، والتعرف عليها عن كثب من أجل التمتع بالفرص الاستثمارية على أحسن وجه، وأضاف أن المنتدى يرسم صورة أوضح للصينيين حول الإمارات والأسواق الإماراتية ومجالات الاستثمار غير التقليدية، وتبسيط القوانين والإجراءات، كما يعد منصة للجمع بين المستثمرين من الجانبين، وفتح مجال للتقارب بينهم وطرح سبل التعاون والشراكة.

بدورها، قالت «وو شياو يو» المسؤولة من بنك الصين للتصدير والاستيراد «اكسيم بنك» الذي يعمل تحت إدارة مجلس الدولة الصيني كهيئة قانونية مستقلة، ويسعى إلى دعم استراتيجية الصين في التوجه نحو الخارج والعالمية، إن الصين تسعى جاهدة إلى دعم النمو الاقتصادي السليم والمستقر والاستثمار في مجالات من شأنها دفع التطور الاقتصادي ليس في الصين فقط، وإنما في الدول التي تعتبرها الصين شريكاً اقتصادياً وتجارياً مهماً.