سيرتا تفتتح متجرًا جديدًا لعلامتها التجارية في الإمارات

أعلنت شركة دبي لصناعة الإثاث ذ.م.م(DFMC) ، الشركة الرائدة في تصنيع المراتب الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط، عن افتتاح متجر جديد هو الأول من نوعه وخاص بعلامة سيرتا في دبي مول الذي يعتبر من أكبر مراكز التسوق في العالم.

ويقدم المتجر الذي يقع في منطقة داون تاون الاستراتيجية ويمتد على مساحة 2,200 قدم مربع تجربة تسوقٍ فريدة وفقا لأعلى مستويات الأناقة والراحة. وتعرض صالة العرض الجديدة مجموعة خاصة ومتميزة من المراتب والمنتجات العصرية التي تُبرز تفوّق العلامة في منتجات النوم، وتضم مجموعة متنوعة من المفاهيم الفائقة التي تتوفر بشكل حصري في الإمارات. هذا وتستخدم سيرتا تقنيات متميزة وحديثة في منتجات النوم الخاصة بها لتصنيع مراتب فاخرة توفر تجربة نوم مريحة.

وقال إسواران هاريهاران، نائب مدير عام المبيعات في شركة دبي لصناعة الإثاث: "تساهم المشاريع الانشائية الجارية في الإمارات والتي يبلغ عددها 11,334 مشروعًا والغرف الفندقية التي يبلغ عددها 56,000 غرفة فندقية جديدة في العام 2019 ومعرض إكسبو 2020 في زيادة الطلب على المراتب الممتازة وملحقات النوم. ويسرنا أن نرى الطلب المتزايد على منتجات سيرتا في الإمارات نظرًا لتميز التصاميم التي توفرها لتجربة نومٍ مثالية ومريحة وتتوفر حصريًا في متجر سيرتا ضمن دبي مول". وأضاف: "تلتزم سيرتا بتوفير تجربة نوم مثالية وصحية من خلال التصميم الهندسي المدروس للمراتب المريحة وملحقات النوم الرائعة".

ويوفر المتجر 11 نوعًا من المراتب الجديدة الحاصلة على شهادات تميز عالمية والمصنعة باستخدام المواد الخام الطبيعية والمستدامة وفقا لأحدث التقنيات الخاصة بالنوم، وتقدم صالة العرض مجموعة واسعة من اكسسوارات النوم التي تتضمن مفارش السرير وأغطية المراتب وحقائب الوسائد و20 نوعًا من الوسائد وأغطية الوسائد والمراتب والطاولات الجانبية التي تتميز بنعومة ملمسها.

وتستخدم سيرتا تقنيات مبتكرة لضمان تجربة نوم مريحة وهانئة مثل جرافينكس التي تتضمن تكنولوجيا جل متقدمة توفر الراحة والبرودة خلال النوم، ونظام الدعم اللولبي من الولايات المتحدة لتموضع مثالي على المرتبة إضافةً إلى تقنيات خاصة بالتبريد من إيطاليا لتعزيز إحساس البرودة على سطح المرتبة.

واحتفالًا بافتتاح صالة العرض الجديدة التي تأتي عقب الذكرى الثانية والعشرين لانطلاق مفاجآت صيف دبي، يقدم المتجر للمتسوقين 50% كرصيد إضافي عند شراء مراتب سيرتا وخصمًا بقيمة 40% على ملحقات النوم.