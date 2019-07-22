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الإسعاف تكرم رائدا في شرطة دبي تقديرا لدعمه لخدماتها

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 كرمت مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف الرائد عبد الله خليل الحوسني من القيادة العامة لشرطة دبي تقديرا  لدوره الفاعل في دعم خدمات ونشاطات وسياسات الدعم المؤسسي  خاصة الكوادر والموارد البشرية المواطنة ومساهمته في تحقيق النتائج المرجوة من خطط التوطين في حكومة دبي

وقال المدير التنفيذي بالانابة  عيسى الغفاري ان المؤسسة تعتز بكل من يساهم في تحقيق اهدافها وابراز انجازاتها وتفخر بأبناء الامارات النشطاء في مجال الخدمات العامة و التطوع ومسارعتهم الى التعاون في هذا الصدد وتفخر بكل من يساهم في  تعزيز بيئة العمل و تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، و إطلاق إمكانات المواطنين  وتخريج أجيالٍ تتمتع بروح المسؤولية، والطموح  .

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