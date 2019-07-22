الامارات | «اِنت ما تستاهلين أخوي».. تقود أسرة زوج إلى المحاكمة بتهمة السبِّ

شكرا لقرائتكم خبر عن «اِنت ما تستاهلين أخوي».. تقود أسرة زوج إلى المحاكمة بتهمة السبِّ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة الجنح برأس الخيمة، أمس، قضية اعتداء وسب عائلي بين أسرتَيْ زوج وزوجة، حيث وجهت النيابة العامة إلى المتهمين، وهم: المتهمة الأولى (ش.ش - والدة الزوج)، والمتهمة الثانية (خ.ش - شقيقة الزوج)، والمتهم الثالث (س.ش – الزوج)، والمتهمة الرابعة (ع.ش - شقيقة الزوج)، والمتهم الخامس (ع.ش - شقيق الزوج)، تهم الاعتداء بالضرب والسب، ودخول مسكن أسرة والدة الزوجة بالقوة دون إرادتها، كما اتهمت النيابة العامة المتهمة الثانية بسبِّ زوجة شقيقها، بالقول: «اِنت ما تستاهلين أخوي».

كما اتهمت النيابة العامة المتهمتين السادسة والسابعة، الزوجة وتدعى (خ.ط)، ووالدتها وتدعى (ر.ط)، بالسبِّ والاعتداء بالضرب على أسرة زوجها.

وعرضت المحكمة الصلح على الأسرتين، حيث أبدت أسرة الزوج رغبتها في الصلح، إلا أن الزوجة ووالدتها رفضتا الصلح، وأصرتا على مواصلة القضية أمام هيئة المحكمة.

وأنكر المتهمون جميعاً أمام المحكمة الاتهامات المسندة إليهم، حيث أفادت المتهمة الأولى بأنها دخلت منزل زوجة ابنها برغبتهم، وليس دون إرادتهم، حيث قاموا بفتح الباب، وطلبوا منهم دخول المسكن، كما أفادت بأنها استأذنت ابنها المتهم الثالث للدخول إلى منزل زوجته وأسرتها.

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وأنكر المتهمون (من أسرة الزوج) الاتهامات المسندة إليهم بالاعتداء بالضرب أو سب زوجة شقيقهم وحماته، وذكرت هيئة المحكمة أن المتهم الخامس، وهو شقيق الزوج، شهد ضد أسرته لصالح زوجة شقيقه ووالدتها، وأفاد في تحقيقات الشرطة بأن والدته المتهمة الأولى وشقيقته المتهمة الرابعة قامتا بسب زوجة شقيقه، وأن شقيقته المتهمة الرابعة قالت لها عبارة: «اِنت ما تستاهلين أخوي»، وأنه أفاد في شهادته أمام الشرطة بأنه وقع تشابك بالأيدي بين والدته وشقيقته وزوجة شقيقه، وأنه تدخل لفضِّ الخلاف بينهن.

وأضافت المتهمة الرابعة أن زوجة شقيقها ركضت باتجاهها وقامت بضربها وأنها دافعت عن نفسها ولم تمد يدها عليها، وأن شقيقها المتهم الأول قام بفض الاعتداء عليها من قبل زوجته، وأنكرت المتهمة الرابعة تهمة سب زوجة شقيقها بعبارة: «اِنت ما تستاهلين أخوي». وأضافت أن زوجة شقيقها ووالدتها قامتا بسبها وأفراد أسرتها، وحاولتا الاعتداء عليها بالضرب.

وقد أنكر المتهم الأول اعتداءه بالضرب على زوجته أو إمساكها من يديها، فيما أنكرت المتهمتان السادسة والسابعة، وهما الزوجة ووالدتها، الاتهامات المسندة إليهما بالاعتداء بالضرب، وسبِّ أسرة الزوج.

وطالب محامي الدفاع عن المتهمتين السادسة والسابعة تأجيل القضية، للاطلاع على الأوراق، وإعداد وسائل الدفاع، حيث حددت المحكمة جلسة الأسبوع المقبل موعداً للاستماع لمرافعة الدفاع.