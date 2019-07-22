رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون رئيس وزراء اليابان في ضحايا حريق كيوتو

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية إلى معالي شينزو آبي رئيس وزراء اليابان، وذلك في ضحايا الحريق الذي وقع في مدينة كيوتو.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى معالي شينزو آبي.