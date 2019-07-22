الامارات | 6 آسيويين يشرعون في قتل نجار لسرقة 8 سبائك من الفضة

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آسيويين يشرعون في قتل نجار لسرقة 8 سبائك من الفضة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي التحقيق في قضية الشروع في قتل نجار خمسيني بهدف السرقة، متهم فيها ستة آسيويين، بينهم متهمان هاربان.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي، بأن المتهمين سرقوا من المجني عليه ثمانية سبائك من الفضة، بقيمة 24 ألف درهم، موضحة أن المتهمين ترصدوا الشقة التي وقعت فيها جناية الشروع في القتل العمد المصحوبة بجريمة السرقة، قبل أسبوع من يوم الواقعة، عن طريق أحدهم والذي كان على صلة بسكان الشقة، وفي 18 من فبراير الماضي، توجهوا إلى الشقة، ثم طرق أحدهم الباب واختبأ الآخرون.

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فوجئ المجني عليه عندما فتح الباب باندفاع المتهمين إلى داخل الشقة، وطعنه اثنان منهم عدة طعنات في أمكان متفرقة في جسده، ليخبرهم بمكان مفتاح الخزنة، وعندما سقط مغشياً عليه كسروا درج المكتب، وحصلوا على المفتاح به، ثم اختلسوا سبائك الفضة، ولاذوا بالفرار.

واعترف المتهمون في تحقيقات النيابة بما ارتكبوه من جناية الشروع في القتل العمد، المصحوبة السرقة.