إذاعة القرآن الكريم تواكب موسم الحج بمجموعة من البرامج الدينية

أعلنت إذاعة القرآن الكريم التابعة لشبكة أبوظبي الإذاعية عن انطلاق دورتها البرامجية الخاصة لمواكبة موسم الحج وشعائره في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي تضم نقلاً حياً ومباشراً لمناسك الحج، إلى جانب باقة من البرامج الدينية الخاصة بهذه المناسبة التي سيجري بثها عبر أثير الإذاعة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

يأتي ذلك في إطار جهود أبوظبي للإعلام الرامية لتوفير المحتوى الهادف والتفاعلي الذي يلبي اهتمامات جمهورها على المستويين المحلي والعربي، إضافة إلى التزامها بنقل جميع المناسبات الدينية لاسيما موسم الحج، إلى جانب تسليط الضوء على جهود وأنشطة بعثة الحج الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تتضمن الدورة البرامجية 10 برامج متنوعة في المحتوى يستمر عرضها حتى انتهاء شعائر فريضة الحج من بينها البرنامج الفقهي اليومي "خذوا عني مناسككم" الذي يشرح مناسك الحج بشكل مبسط، وبرنامج "شذى العطر من نفحات العشر" ويتناول فضائل الأيام العشر من ذي الحجة، إضافة إلى برنامج "فقه النساء في الحج" الذي يستعرض أهم قضايا الحج المرتبطة بالمرأة.

تبث الإذاعة عبر أثيرها أيضاً البرنامج القصصي التربوي "الحج سيرة وعبر" الذي يسلط الضوء على قصص مرتبطة بالحج وشعائره، في حين يضم برنامج "لبيك اللهم لبيك" فواصل إيمانية من وحي الحج، أما برنامج "حجة الوداع دروس وعبر" فيتوقف عند أهم المحطات في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وتوظيفها في حياتنا.

بالإضافة إلى ذلك، يركز برنامج "الحج منارات وهدايات" على القضايا الإيمانية المستفادة من مدرسة الحج، ويقدم برنامج "أهل الموقف" توعية بخصوصية تلك الأيام زماناً ومكاناً والتهيئة النفسية والروحية للتعامل مع تلك الأيام، كما يروي برنامج "قصص الصالحين في الحج" مجموعة من القصص لأخذ الدروس والعبر، في حين يسلط برنامج "عيديات" الضوء على آداب العيد وفضائله.

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يشار إلى أن الإذاعة ستواصل بث برنامج "صباح النور" و"يستفتونك" المباشرين بمواضيع خاصة عن الحج، كما ستبث مجموعة من البرامج المباشرة من الأراضي المقدسة لتغطية فعاليات وأنشطة البعثة الرسمية لدولة الإمارات، من بينها البرنامج اليومي "في رحاب مكة" الذي سيبث عند الساعة الثانية والنصف ظهراً، بالإضافة إلى بث رسائل إخبارية يومية وعدد من اللقاءات للبرنامج الاجتماعي "استديو 1".

وقفة عرفة

تخصص إذاعة القرآن الكريم بثاً مفتوحاً خاصاً بيوم عرفة من بعد آذان الظهر بتوقيت دولة الإمارات وحتى موعد نفرة الحجيج، حيث يبدأ ببث البرنامج المسجل "الحج عرفة" ثم ينتقل مباشرة إلى صعيد عرفة لنقل الأجواء الإيمانية والروحانية حتى موعد الانتقال إلى مسجد نمرة لنقل وقائع خطبة وصلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً.

تبدأ الفترة المسائية المباشرة عند الساعة الرابعة والنصف عصراً بالعودة إلى نقل أجواء الوقوف على عرفة، يليها ندوة حوارية مع مسؤولين من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف للحديث عن خدمات الهيئة لحجاج الإمارات ومن ثم ختام النقل من صعيد عرفات الطاهر مع بداية نفرة الحجيج.