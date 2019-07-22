"قصة عودة النسر المهدد بالانقراض إلى موطنه مع "التركية للشحن



من خلال خبرتها في نقل الحيوانات تحت أكثر الظروف طبيعيةً، قامت "التركية للشحن" بعملية نقل وإنقاذ حياة برية أخرى، حيث نقلت "التركية للشحن" إلى بلغراد نسر جريفون مهدداً بالانقراض، كان بدأ بالطيران في صربيا ليصل منهكاً إلى أورفة (تركيا) بعد أن قطع مسافة 1600 كيلومتر ضمن مسار هجرته الموسمية.



ويحمل هذا النسر النادر البالغ من العمر سنة ونصف اسم دوبريلا، وهو من آخر سلالات النظام الإيكولوجي التي تعيش فقط في أخدود أوفاك في صربيا في أوروبا. وأصيب هذا النسر بالإرهاق أثناء طيرانه نحو الشرق ضمن مسار هجرته الموسمية، ليحط في النهاية في أورفة، وبعد أن وجده مزارعون تم أخذه إلى مركز إنقاذ وتأهيل الحياة البرية في المدينة.



أجريت عدة فحوص لنسر الجريفون، وعاد إلى حالته الصحية ووزنه الطبيعيين من جديد في مركز أورفة، قبل أن يتم إطلاقه في الطبيعة ليتابع طيرانه على مسار هجرته الموسمية. وحين لوحظ أن دوبريلا، الذي ينتمي لعائلة الطيور الجارحة، غير قادر على متابعة الطيران، تواصلت وزارة الزراعة والغابات التركية مع السلطات الصربية باستخدام لصاقة الطائر ورقم التعقب الخاص به، الموجود على قدمه، وبعد بعض النقاشات بين المسؤولين في البلدين، تقرر أن يُرسل دوبريلا إلى معهد الأبحاث البيولوجية (سينيشا ستانكوفيتش) في بلغراد.

وبعد نقله إلى صربيا من أورفة مروراً بإسطنبول تحت رعاية "التركية للشحن"، والتي تعمل بما يحقق رسالتها في احترام حياة الحيوانات والطبيعة في جميع عملياتها، تم تسليم نسر الجريفون إلى المسؤولين الصربيين أثناء مراسم حضرها تانجو بيلغيك، سفير الجمهورية التركية في صربيا، وغوران تريفان، وزير حماية البيئة في صربيا.

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وقالت آيرينا هريبسيك، عالمة الأحياء المسؤولة عن دوبريلا في مؤسسة حماية الطيور الجارحة: "إنه يوم خاص بالنسبة لدوبريلا، وذلك لأنه بعد أشهر من إعادة التأهيل، سيطير للمرة الأولى. نشكر 'التركية للشحن' على دعمهم".

وقامت "التركية للشحن" سابقاً بنقل أربعة أسود من أوكرانيا، بعد ما قاسته من الجوع والمعاناة، إلى موطنها الطبيعي في جوهانسبرغ، وذلك وفقاً لرؤية الشركة المسماة "مهمة الإنقاذ"، والتي تتكفل بموجبها بشحنات الحيوانات الحية مع توفير أعلى مستويات العناية لها.



وتتخذ التركية للشحن، المميزة بشبكة رحلات تصل لأكثر من 300 وجهة في 124 بلداً حول العالم، من معاهدة التجارة الدولية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض (سايتس CITES) وأنظمة الحيوانات الحية الخاصة باتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) مرجعاً لها، وتنفذ كافة إجراءات التوثيق والأقفاص وأصول إنشاء البطاقات والعلامات الواردة في هذه الأنظمة، وذلك في كافة عمليات النقل الخاصة بها أثناء تقديم خدمات نقل الحيوانات الحية التي تجريها بأقصى درجة من العناية.