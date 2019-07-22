قائد القوات البحرية يلتقي نظيره الباكستاني

التقى اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، بمكتبه بقيادة القوات البحرية، الفريق أول ظفر محمود عباسي، قائد القوات البحرية الباكستانية الذي يقوم بزيارة إلى البلاد حالياً.

تم خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة بين الجانبين، إلى جانب تبادل وجهات النظر في عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في المجالات البحرية.

حضر اللقاء، عدد من كبار ضباط القوات البحرية والوفد المرافق للضيف.

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يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الجانبين على استعراض الأوضاع الراهنة، وتبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان خلال اللقاء متانة وعمق العلاقات الخاصة التي تربط البلدين الصديقين.

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