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انتهاء سلسلة عاءلة سينج اوبروى علي قناة امبسي بوليود اليوم

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تنهي اليوم سلسلة العشق جنون والتي يكشف فيها عن قاتل شيفاى سينج اوبرى من جانب ساهيل اخو انيكيا وجورى عن طريق شيفانش الذى يجمد حسابتة وكل مايملك ليكتشف خالة عن ذلك فيقوم بربط مانات بالحبل ليلحقها شيفانش وينجح في ذلك ويقوم بايقاف القنبلة المزوعة في القصر من جانب خالة عن طريق الشرطية والعاءلة ليتمكن من القاء القبض علي ساهيل بصفتة قاتل ابية ويعيد مانات زوجتة ويبرى والدها من التهمة ويعمل حالة من الفصول الاربعة من اجل تتويج حب شيفانش من مانات ويحتفل العاءلة امام صور والدي الابناء شيفاى وانيكيا وجورى واومكارا ورودرا وبافيا ويقول شيفانش ان والدية شيفاى وانيكيا علموا معني العشق وسوف يسير علي دربة في تعليم العشق وينادى العاءلة من اجل قول كلمة العشق ويرفعون ايديها دليل علي انتصار الحب

 

 

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