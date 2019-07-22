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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن حدث في دبي لإنقاذ وتبني القطط الأليفة
تستضيف مجموعة رعاية الحيوان التي تتخذ من دبي مقراً لها أيام التبني حتى نهاية الشهر لتساعد عشاق الحيوانات الأليفة على تبني الصديق المثالي للعيش مع أسرهم.
وتهدف أيام التبني لإعادة توطين القطط المهجورة أو المهملة التي هي في أمس الحاجة لعائلة جديدة.
سيقام الحدث في مركز دبي غاردن (شارع الشيخ زايد مخرج 40)، ومنطقة القوز في دبي، في 26 يوليو، وفي نادي المرابع العربية للجولف في 20 يوليو، من الساعة 11 صباحاً حتى 5 مساءً.
وقبل حضور أيام التبني، تتم مراقبة القطط وتقييمها في بيئة منزلية.
لمزيد من المعلومات ، يرجى التواصل مع Kittysnip عبر البريد الإلكتروني: [email protected] أو على Facebook:kittysnipadoptiondxb
Kittysnip هي مجموعة غير ربحية تعمل في مجال رعاية الحيوانات وإنقاذ القطط المهجورة والمهملة في جميع أنحاء دبي، بحسب غلف نيوز.
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