كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما الجديد في متجر IKEA الثاني في دبي؟

أعلنت شركة الأثاث السويدية IKEA عن تفاصيل متجرها الجديد الذي سيفتتح في ديسمبر، ليصبح أكبر متاجر الشركة في الإمارات.

يمتد المتجر على مساحة 35000 متر مربع بما في ذلك منطقة تدريب تبلغ مساحتها 5000 متر مربع لموظفي ايكيا، ويستخدم المتجر التكامل الرقمي للسماح بتجربة تسوق أكثر سهولة لعملائه.

ويقع المتجر في فستيفال بلازا في دبي ساوث، وسيروق المشروع بشكل أساسي إلى المجتمعات المجاورة بما في ذلك جبل علي ومرسى دبي وبرشاء وصفوح والمدينة الرياضية و JLT و JVC، ,مجمع دبي للاستثمار، وجميع المناطق الجديدة والقادمة في دبي ساوث، بحسب غلف نيوز.

التسوق الرقمي في المتجر

سيقوم المتجر الجديد بتنفيذ العديد من الحلول المصممة لتوفير تجربة تسوق سهلة ومريحة للعملاء. وتتيح أجهزة العرض الجدارية للتخطيط المنزلي للعملاء إمكانية عرض المنتجات بسهولة في منازلهم واتخاذ القرارات حول العناصر بما في ذلك أحجام السجادة واختيار المرتبة المناسبة.

وفي جميع أنحاء صالة العرض الرئيسية، ستوفر حلول اللافتات الرقمية وأجهزة العرض للعملاء معلومات حول مجموعة المنتجات المتاحة وهي بمثابة دليل من خلال المتجر. ويمكن للعملاء استخدام كشك الخدمة الذاتية في ممر المطعم أو محطة الطلب الذاتي على الطاولة للوصول إلى قائمة المطعم وطلب وجبة.

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وقال فينود جايان، المدير العام لشركة ايكيا الإمارات ومصر وسلطنة عمان: “في ايكيا، نحن ملتزمون بإحداث تأثير إيجابي على الناس والمجتمع وكوكب الأرض من خلال جعل العيش المستدام ميسور التكلفة، والتزامنا مع متجرنا الجديد هو جعل تجربة تأثيث المنزل ممتعة للجميع ويمكن الوصول إليها بشكل أكبر في منطقة دبي ساوث المهمة”.

وأضاف “نحتفل بمرور 28 عامًا على تواجدنا في دبي، ونعتبر دولة الإمارات موطنًا للعديد من قصص نجاحنا ولدينا الكثير الذي نقدمه في مجال خبرتنا لعملائنا”. واختتم حديثه قائلاً: “يعد افتتاح المتجر الجديد علامة فارقة أخرى في رحلتنا هنا ونتطلع إلى الترحيب بكم جميعًا”.

التسوق المستدام

تبحث ايكيا دائمًا عن حلول مبتكرة لتمكين الناس من العيش بشكل أكثر استدامة في المنزل ومساعدتهم على تقليل الهدر وتوفير الطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية. ولتحقيق ذلك، سيتضمن المتجر الجديد عددًا من ابتكارات الاستدامة.

وستمكّن الألواح الشمسية المتجر من الحصول على 20 في المائة من طاقته من الطاقة الشمسية، في حين أن وحدات وأضواء AC الفعالة مع التحكم في الحركة ستساعد في توفير الطاقة التي يمكن أن تشغل أكثر من 400 منزل سنويًا. وتقوم ايكيا أيضًا بإعادة تدوير 90 في المائة من نفاياتها التشغيلية الجافة سنويًا. وهدف ايكيا هو استخدام المواد المتجددة أو المعاد تدويرها فقط لمنتجاتها بحلول عام 2030.

ومع العديد من خيارات البيع بالتجزئة وتناول الطعام والترفيه، سيعمل فيستيفال بلازا كمركز تجاري مريح وعائلي يمكن الوصول إليه بسهولة من شارع الشيخ زايد، وعلى بعد 15 دقيقة من مرسى دبي ونخلة الجميرا وعلى بعد دقائق قليلة من محطة المترو.