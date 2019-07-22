كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فندق أرماني يقدم كابتشينو بغبار الذهب في دبي

إذا كنت ترغب في تذوق كابتشينو مزين بغبار الذهب، فعليك التوجه إلى فندق أرماني في دبي.

وتتوفر العديد من إصدارات الكابتشينو، كل منها مميز في المذاق والنكهة والسعر. ويقدم فندق أرماني في برج خليفة بدبي – أطول برج في العالم وأكثرها شهرة – كابتشينو مع غبار من الذهب عيار 23 قيراط.

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بالإضافة إلى الذهب، تسهم حبوب القهوة العربية والشوكولاته الداكنة في نكهة أرماني كابتشينو.

ويمتلك فندق أرماني في دبي مصمم الأزياء الإيطالي الشهير جورجيو أرماني، وطالما شغل عناوين الأخبار من خلال تقديم مشروبات ومنتجات مميزة، بحسب موقع manoramaonline.