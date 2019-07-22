الامارات | محمد بن زايد يصل قاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يصل قاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى قاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين حيث جرت لسموه مراسم استقبال رسمية بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مقر القاعة .. رئيس جمهورية الصين الشعبية الرئيس شي جين بينغ وكبار القادة الصينيين.

وبدأت مراسم الاستقبال الكبرى بمصافحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار القادة والوزراء والمسؤولين الصينيين فيما صافح فخامة شي جين بينغ الوفد المرافق لصاحب السمو ولي عهد أبوظبي.

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بعدها توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يرافقه فخامة الرئيس الصيني إلى منصة الشرف حيث عزف السلامان الوطنيان لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لسموه.

واستعرض ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية لسموه، فيما رحب مجموعة من الأطفال الإماراتيين والصينيين يرتدون الزي الوطني بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. بعدها جرت مراسم العرض العسكري للمشاة ترحيبا بزيارة سموه إلى الصين.

ويرافق سموه خلال الزيارة ..الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات ووزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري ووزير الطاقة والصناعة سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي ووزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي ووزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نورة بنت محمد الكعبي ووزير دولة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي، وسفير الدولة لدى بكين علي عبيد علي الظاهري والشيخة حصة بنت محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.