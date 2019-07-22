ألماتي .. أكبر مدن كازاخستان تجذب السياح الخليجيين لقضاء الإجازات الصيفية

تشهد ألماتي، أكبر مدينة في كازاخستان، إقبالاً ملحوظاً في عدد السيّاح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي. حيث أثبتت ألماتي بأنها جوهرة فريدة من نوعها وسط وجهات السفر المرغوبة، وذلك بفضل طبيعتها الخلابة ، مرافق التزلج المُتنوّعة ومناطق السياحة والتسوّق والترفيه التي تحفل بها المدينة.

وتشتهر المدينة بكونها جنّة للمتسوقين، حيث تضمّ بعضاً من أكثر العلامات التجارية شهرة في العالم، إضافة إلى منافذ الأزياء الراقية من جميع أنحاء العالم.

وتقوم شركة "ديسكفر ألماتي"، بإرشاد السياح الباحثين عن رحلة مريحة وخالية من المتاعب داخل المدينة لضمان تلبية جميع متطلباتهم.

وجاء النمو في عدد الزوار مدعوماً بإدخال تأشيرة الدخول المجانية لمعظم الجنسيات. كما تقوم هيئة السياحة الكازاخستانية بإدخال تحسينات على نظام التاشيرة ، حيث يمكن للمسافرين الدوليين الحصول على تأشيرة عبر الإنترنت بكل سهولة، مما يتيح الوصول المريح وغير المحدود إلى كافة المعالم السياحية الرائعة في البلاد لأكثر من 30 يوماً.

وتعليقاً على الزيادة الكبيرة في أعداد السيّاح، قالت ماريا ريجكوفا، المدير العام لشركة ديسكفر ألماتي: "يختار المزيد من سكان دول مجلس التعاون الخليجي زيارة ألماتي بسبب قربها الجغرافي وسهولة الحصول على التأشيرة، وزيادة مناطق الجذب السياحي فيها.

وأضافت قائلة " لقد شهدنا زيادة في السياحة الدولية بعد هذا التغيير إضافة إلى توافر رحلات مباشرة يومياً إلى ألماتي من دبي ".

تقع مدينة ألماتي على بعد 350 كيلومتراً من سلاسل جبال ترانس- لي ألاتو الثلجية التي تبلغ ذروتها في شيمبولاك، جنة المتزلجين المطلقة التي تضمّ ثلاثة مصاعد للتزلج مع أعلى ارتفاع يصل إلى 3200 متر فوق مستوى سطح البحر. وكملاذ للمغامرات والاستمتاع بالاسترخاء والعزلة في بقعة ساحرة، تبقى المناظر الطبيعية الشاسعة في كازاخستان بمنأى عن الواقع، مما يجعل الوجهة خياراً جذاباً لمحبي الطبيعة والباحثين عن الإثارة. ونظراً لكونها واحدة من أجمل المدن وأكثرها خضرة في منطقة آسيا الوسطى، توفر ألماتي لضيوفها وزوارها أفضل التجارب المُتميّزة في حسن الضيافة والتسلية والترفيه بأسماء كبيرة مثل: ريتز كارلتون، ريكسوس، ميركيور، ودابل تري من هيلتون التي أقامت منشآتها في المدينة. كما نجد أن ثقافة الغذاء في البلاد، والتي تأسست على بعض من أكثر المنتجات الطازجة اللذيذة في العالم، جديرة حقاً بالتجربة.

كما تشتهر المدينة أيضاً بثراء معالمها الطبيعية، والتي من أهمها "بورخان-بولاك"، أعلى شلال في كازاخستان والذي يقع في منطقة "جونغار ألاتاو" الجبلية في وادي نهر كورا. يبلغ طول الشلال الخلاب 168 متراً، يمكن رؤية حوالي 114 متراً منه، حيث يرتفع إلى 2000 متراً فوق مستوى سطح البحر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعشاق المياه أن يستمتعوا بجمال بحيرة غريت ألماتي، وهي خزان طبيعي يقع في أعالي جبال إيلي ألتو، على ارتفاع أكثر من 8000 قدم فوق مستوى سطح البحر، تحيط به ثلاث قمم ترتفع فوق الوادي. ويُسهم تدرّج الألوان الرائعة لهذه البحيرة الألبية والطبيعة المحيطة بها، في شهرتها كواحدة من أكثر المواقع ذات الجمال السريالي الخلاب في البلاد.

يمكن للسياح الذين يزورون ألماتي خلال فصل الصيف، المُشركة في مهرجان الجاز في الساحة المركزية، والذي يهدف إلى تعزيز الاعتراف بفرق الجاز والفنانين على مستوى العالم، من خلال إقامة العروض النابضة بالحياة لجذب السياح والسكان المحليين على حدٍّ سواء.

واختتمت ريجكوفا حديثها قائلة: "أرحب بالجميع لزيارة ألماتي. إنها وجهة فريدة من نوعها، حيث يمكنك الاستمتاع بتجربة المدينة والجبال والبحيرة الرائعة في منطقة واحدة. يستغرق الذهاب إلى الجبال من المدينة أقل من ساعة، وحتى أقل من ذلك للوصول إلى المياه الزرقاء السماوية لبحيرة ألماتي العظمى. لذا تشكل المدينة الوجهة المثالية للهروب من حرارة الصيف وضجيج المدن للعائلات والأصدقاء وحتى المسافرين الوحيدين".