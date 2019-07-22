بكين تحتفي بزيارة محمد بن زايد

بكين (وام)

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى بكين مساء أمس في زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وتأتي زيارة سموه إلى بكين بدعوة من فخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، يبحث خلالها تعزيز العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمستجدات، وتطورات الأحداث في المنطقة. ورافقت وصول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مطار بكين الدولي، مظاهر احتفال تقليدي وشعبي، مرحبة بقدوم سموه إلى الصين.

ورافق سموه في الزيارة التي تمتد بين 21 و23 من الشهر الحالي، وفد رفيع المستوى، وتعتبر الزيارة الرابعة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى بكين. ويشكل المنتدى الاقتصادي الاستثماري والتجاري الذي تنظمه الإمارات في بكين اليوم الاثنين، في ضخامة حشد المشاركين وتنوع اختصاصاتهم، نموذجاً تقل نظائره في المنتديات العالمية المماثلة، كونه يحتفي بمرور 35 سنة من العلاقات الوثيقة، ويبني لعقود قادمة من التعاون المستلهم لمقتضيات الشراكة الاستراتيجية.

وفي الزيارات الثلاث السابقة التي قام بها سموه منذ عام 2009، تأسست شراكة عتيدة للقطاع العام في البلدين، ستتكامل في الزيارة الرابعة الحالية بشراكة للقطاع الخاص، جرى الإعداد لها باستفاضة، وبما يبرر المراهنة على مرحلة جديدة تأخذ فيها التنمية المتكاملة آلياتها التي تستلهم أدوات القوة الصناعية الخامسة.