حاكم رأس الخيمة يعزي في وفاة سمية عبدالله علوان

رأس الخيمة (وام) قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ظهر أمس، واجب العزاء بوفاة المغفور لها سمية عبدالله علوان زوجة عبدالله راشد الصحوة الحبسي وشقيقة سلطان عبدالله سلطان علوان الوكيل المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة.

وأعرب سموه - خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة السيح برأس الخيمة - عن خالص تعازيه لذوي الفقيدة سائلاً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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