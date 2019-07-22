تعاون إماراتي غامبي في «العمل التعاقدي المؤقت»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دولة الإمارات وجمهورية غامبيا مذكرة تفاهم بهدف تعزيز تعاونهما في تطبيق أفضل الممارسات في إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت للعمالة الغامبية في الإمارات.

وقع المذكرة التي ألحقت بها اتفاقية تعاون في مجال العمالة المساعدة كل من معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي مامدو تنقارا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيون في الخارج، وذلك خلال حفل أقيم مؤخراً في ديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في أبوظبي بحضور عدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي: إن التعاون بين الإمارات وغامبيا في إطار استقدام وتوظيف العمالة بمختلف فئاتها يأتي في إطار الحرص المشترك على توطيد علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وتطوير الشراكة بينهما بما يسهم في تعزيز الفوائد التنموية المتبادلة لدورة العمل التعاقدي المؤقت للعمالة الغامبية في دولة الإمارات.

وأكد معاليه سعي وزارة الموارد البشرية والتوطين نحو تنويع الخيارات أمام القطاع الخاص والأسر في الدولة لاستقدام وتوظيف العمالة بمختلف فئاتها بما يلبي الاحتياجات.

من جانبه «أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الغامبي بمستوى التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية غامبيا مشيرا إلى أن سوق العمل في الدولة يعتبر من أهم الأسواق الجاذبة للعمالة الغامبية».

وبموجب مذكرة التفاهم، تم الاتفاق على استقدام عمالة المنشآت وفق آلية تتمثل في أن يقدم صاحب العمل للعامل الغامبي المزمع استقدامه عرض عمل تفصيلياً يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه ولشروط وظروف العمل بحيث تتأكد الجهة الحكومية المعنية في غامبيا من توقيع العامل عليه بعد اطلاعه عليه وموافقته على مضامينه.

وفي حال وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل يتم تسجيل شكوى لدى الإدارة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي تسعى لإيجاد تسوية ودية في فترة زمنية محددة أو إحالة الشكوى إلى السلطات القضائية للفصل فيها في حال تعذر التسوية الودية بين طرفي الشكوى.