«أوتاوا» تستضيف «القنصلية المشتركة الإماراتية - الكندية»

أوتاوا (وام)

عقدت في العاصمة الكندية أوتاوا أعمال الدورة الثانية للجنة القنصلية المشتركة بين دولة الإمارات وكندا، برئاسة أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجة والتعاون الدولي وهيذر جيفري مساعد نائب وزير الخارجية الكندي للشؤون القنصلية وإدارة الطوارئ.

وبحث الجانبان عدداً من الموضوعات القنصلية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إضافةً إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك بين الإمارات العربية المتحدة وكندا، وتضمن جدول أعمال الاجتماع بحث مجموعة من الموضوعات من بينها التعاون القنصلي في المجال القانوني ومجال شؤون المواطنين ومجال الطيران، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في المجال القنصلي.

ونقل المزروعي تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وإشادتهما بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتمنياتهما بنجاح أعمال هذا الاجتماع.

كما أثنى على التطورات الإيجابية التي شهدتها مختلف المجالات بين البلدين، والنتائج المثمرة للزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين، مؤكداً حرص دولة الإمارات على توثيق أوجه التعاون مع كندا بما يعكس طموحات وتوجيهات القيادة العليا في البلدين الصديقين، معرباً على أمله في أن يضيف هذا الاجتماع المزيد من التقدم في سبيل تعزيز المصالح والشراكات الثنائية بين البلدين.

من جانبها أشادت هيذر جيفري بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين وتميزها، والذي يعكس عمق ومتانة هذه العلاقات، مشيرةً إلى تطلع كندا إلى تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات.

وتم على هامش أعمال اللجنة التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة كندا بشأن عمل التابعين لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وضم وفد الدولة فهد سعيد محمد الرقباني سفير الدولة لدى كندا، وممثلين من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية والجنسية، بينما ضم الوفد الكندي ممثلين من وزارة الخارجية الكندية، ووزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة، وجهاز الشرطة الملكية، ووزارة الأمن العام، ووزارة الصحة، والمؤسسة العقابية والإصلاحية.