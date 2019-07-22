أمل القبيسي تبحث مع رئيس النواب الأثيوبي تعزيز العلاقات الثنائية

أبوظبي(الاتحاد) بحثت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، خلال لقائها أمس تاجيسي شافو رئيس مجلس النواب في جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة بدعوة من المجلس الوطني الاتحادي، سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين والتي تشهد نموا في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية دور المؤسسات البرلمانية في مواكبة توجهات ورؤية قيادتي البلدين اللتين تحرصان على النهوض بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب.

حضر اللقاء جاسم النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وأمل الهدابي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

ورحبت معاليها بشافو والوفد المرافق له مؤكدة أن هذه الزيارة المهمة تأتي في إطار الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين بما يحقق أفضل سبل التواصل والتشارك وتطوير علاقات التعاون القائمة، كما تأتي ترجمة لبنود مذكرة التفاهم التي أبرمها المجلس، مع الغرفة الثانية للبرلمان الأثيوبي «المجلس الفيدرالي» الشهر الماضي.

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