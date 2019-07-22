وكيل «الدفاع» يستقبل رئيس أركان «البحرية الباكستانية»

أبوظبي(وام) استقبل مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع في مقر الوزارة بأبوظبي صباح أمس الفريق أول ظفر محمود عباسي رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.

كما تبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين والضباط في وزارة الدفاع، والوفد المرافق لرئيس أركان القوات البحرية الباكستانية.

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