محمد بن زايد يصل إلى الصين في زيارة دولة

بكين (وام)

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى بكين، مساء أمس، في زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وتأتي زيارة سموه إلى بكين بدعوة من فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، يبحث خلالها تعزيز العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمستجدات وتطورات الأحداث في المنطقة.

ورافق وصول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مطار بكين الدولي، مظاهر احتفال تقليدي وشعبي مرحبة بقدوم سموه إلى الصين.

ويضم الوفد المرافق لسموه خلال الزيارة، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات.

كما يرافق سموه معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وعلي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى بكين، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.