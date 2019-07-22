«أخبار الساعة»: شراكة تعزز الأمن والسلم

أبوظبي (وام) أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، تحظى بأهمية متزايدة، ليس للتوقيت الذي تأتي فيه فقط، حيث تشهد المنطقة والعالم تطورات بالغة الدقة.

وقالت النشرة، الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها أمس تحت عنوان «شراكة إماراتية - صينية تعزّز الأمن والسلم الإقليمي والدولي»، «زيارة الدولة» التي توجه فقط إلى رؤساء الدول، تشير بوضوح إلى المكانة الاستثنائية التي يحظى بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدى جمهورية الصين، قيادة وشعباً.

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