العلاقات الإماراتية-الصينية آفاق جديدة

يزور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، جمهورية الصين الشعبية في زيارة دولة، بعد قبوله دعوة فخامة الرئيس الصيني «شي جين بينغ»، تكريماً لسموّه وترحيباً بحضوره الرفيع.

وتصادف الزيارة الرابعة لسمو ولي العهد إلى الأراضي الصينية، مرور عام على استقبال دولة الإمارات العربية المتحدة لفخامة الرئيس شي جين بينغ بالعاصمة أبوظبي، في زيارته التاريخية التي جرت بتاريخ 21 يوليو 2018، وأسفرت عن الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين من الاستراتيجية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وما تمخض عنها من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، رسمت من خلالها أشكالاً جديد للتنسيق والتعاون بين القيادتين، وحملت رسالة عالمية مفادها بأن الحكومتين تحملان رؤى تنموية عالمية وقيم إنسانية مشتركة.

كما تصادف الزيارة احتفالات الدولتين بمرور 35 عاماً على تأسيس العلاقات الثنائية، وهي مناسبة تحمل خصوصية وقيمة عاليتين لدى الجانبين، لما تمثله تلك العلاقة من انسجام في الرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية وتناغم في المواقف السياسية المبنية على إرساء السلام والاستقرار العالمي، وتحقيق التنمية المستدامة والانفتاح.

وبناءً على تلك الشراكة ومخرجاتها، ننظر من جانبنا بتفاؤل وترقب لمخرجات الزيارة الحالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التي تحتوي أجندتها على محادثات رسمية مع فخامة الرئيس الصيني «شي جين بينغ» ومع الرموز السياسية والاقتصادية قي جمهورية الصين الشعبية، كما سيتخلل الزيارة اجتماعات بين رجال الأعمال والاقتصاديين من كلا البلدين لمناقشة سبل التعاون واستكشاف مجالاته الجديدة.

لقد عرفنا بأن التعاون بين البلدين اختزلتها مجموعة كبيرة من الاتفاقيات المبرمة سابقاً وما أضيف لها في الصيف الماضي من اتفاقات ومذكرات تفاهم شملت قطاعات مختلفة كالطاقة والفضاء والاتصالات والتعليم والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والتصنيع والثقافة والسياح وغيرها، كما تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة محطةً مهمةً للأعمال والتجارة الصينية، حيث تعد بوابة العبور لـ 60% من الصادرات الصينية إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتخذ نحو 4200 شركة صينية من إمارات الدولة مقراً لممارسة أنشطتها التجارية، إضافة إلى أكثر من 300 ألف مواطن صيني يقيمون ويعملون في الإمارات العربية المتحدة، كما يشهد التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعاً تصاعدياً حيث من المتوقع أن يتجاوز في العام القادم2020 إلى 70 مليار دولار.

وعلى المستوى الثقافي والتعليمي أبرمت المنظومتان التعليميتان في كلا البلدين، على مستوى القطاعين العام والخاص مجموعة من الاتفاقيات في مجال التبادل الأكاديمي والمعرفي، إلى جانب العديد من النشاطات الثقافية المتبادلة التي توالت طيلة السنوات السابقة بهدف تحقيق التقارب بين الثقافتين والشعبين، بالإضافة إلى التطور الذي طرأ على القطاع السياحي بين الدولتين والذي تأثر إيجاباً وبشكل ملحوظ بعد قرار إعفاء مواطني دولة الصين من شرط الحصول على التأشيرة في عام 2016، حيث تجاوز عدد الزوار الصينيين المليون و100 ألف زائر سنوياً، كما وصل عدد الرحلات الأسبوعية لشركات الطيران في البلدين إلى 150 رحلة.

من ناحية أخرى، فإن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين في أفضل حالاتها نظراً لمجموعة كبيرة من الأسباب، أهمها الأسس التي أرسيت عليها دعائمها، المتمثلة في جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، الذي أدرك ببصيرته وبعد نظره أهمية هذا البلد مستقبلاً فمنحه اهتمامه وزيارته التاريخية، وأوصى بالحفاظ على علاقات طيبة معه تستند على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، مما يفسر اهتمام القيادة الرشيدة بهذه العلاقات المتمثل بالزيارات المتبادلة على أعلى المستويات.

ومن خلال كل تلك المعطيات يمكننا الجزم بأن هذه الزيارة التاريخية ستنقل العلاقات الإماراتية-الصينية إلى آفاق جديدة، تخزّن فيها الصين مجالات جديدة ومتنوعة للتعاون، لاسيما أن العالم مقبل على واقع جديد تحكمه تقنيات وعلوم متطورة، سيتمخض عنها صناعات ومنتجات حديثة تختلف عن التي يستخدمها العالم اليوم، وترتبط بشكل أساسي بالعالم الرقمي والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء، التي تسعى الصين لأن تكون من روادها، مما يتطلب وجود شركاء لها على درجة عالية من الكفاءة والثقة كقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتخذ من الابتكار نهجاً لإدارة الدولة ومن الخير والتسامح أسماءً لأعوامها.

الدكتور علي الظاهري سفير الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية