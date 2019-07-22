الامارات | محمد بن زايد يبدأ زيارة دولة إلى الصين

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يبدأ زيارة دولة إلى الصين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى بكين، مساء أمس، في زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وتأتي زيارة سموه إلى بكين بدعوة من الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، يبحث خلالها تعزيز العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات وتطورات الأحداث في المنطقة.

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ورافقت وصول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مطار بكين الدولي، مظاهر احتفال تقليدي وشعبي، مرحبةً بقدوم سموه إلى الصين.

ويضم الوفد المرافق لسموه خلال الزيارة، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات.

كما يرافق سموه، وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، ووزير الطاقة والصناعة سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي، ووزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نورة بنت محمد الكعبي، ووزير دولة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي، وسفير الدولة لدى بكين علي عبيد علي الظاهري، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.