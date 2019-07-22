الامارات | تعبئة بطاقات «نول» بالطاقة الشمسية

شكرا لقرائتكم خبر عن تعبئة بطاقات «نول» بالطاقة الشمسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تركيب 100 جهاز لإعادة تعبئة بطاقة نول، تعمل بالطاقة الشمسية، في عدد من مناطق إمارة دبي، وذلك في إطار جهودها للسعي نحو استخدام الطاقة البديلة المتجددة في كل خدماتها ومشروعاتها، بما يدعم ترشيد الطاقة وتجسيد مبادرات الاقتصاد الأخضر على أرض الواقع.

وأكد مدير إدارة أنظمة المواصلات بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، خالد العوضي، تركيب الأجهزة الجديدة في محطات الحافلات، والمناطق التي تشهد استخداماً كثيفاً لتعبئة بطاقات نول عبر أجهزتها، ومنها في منطقة القصيص، والمدينة العالمية، ومول الإمارات، وصحارى سنتر.

وكان عدد أجهزة تعبئة بطاقات نول المعتادة والمتوافرة قبل هذه المبادرة، 78 جهازاً تعمل بالطاقة الكهربائية، ليبلغ الإجمالي 178 جهازاً، إلا أن تركيب هذه النوعية من الأجهزة سيسهم في تخفيض زمن تعبئة البطاقة، فضلاً عن أن المتعامل يمكنه تعبئة بطاقة نول عبر موقع الهيئة ببطاقة الائتمان، ومن ثم تفعيل المبلغ من خلال الأجهزة المتوافرة.

وأوضح العوضي أن عدد مستخدمي أجهزة تعبئة بطاقة نول وصل إلى مليون و25 ألفاً و294 متعاملاً، خلال النصف الأول من العام الجاري، مضيفا أن بطاقة نول أصبحت إحدى وسائل التحول الرقمي في استراتيجية الهيئة بهذا المجال.