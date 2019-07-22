الامارات | عبدالله بن زايد: العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والصين مميزة

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد: العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والصين مميزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مستشار الدولة وزير خارجية الصين وانغ يي، في العاصمة الصينية بكين، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الصين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على متانة العلاقة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وتميزها في العديد من مجالات التعاون، في ظل حرص قيادتي البلدين على تطوير التعاون بما يحقق تطلعاتهما المشتركة، وذلك خلال لقائه مستشار الدولة وزير خارجية الصين، وانغ يي، في العاصمة الصينية بكين.

ورحّب وزير الخارجية الصيني بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى بكين، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين.

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وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وتوطيد أطر التعاون في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والسياحية والطاقة المتجددة.

كما تم بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأشاد مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً على العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

حضر اللقاء وزير دولة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والمبعوث الخاص لرئيس الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، خلدون المبارك، وسفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية الدكتور علي عبيد الظاهري.