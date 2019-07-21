بلدية دبا الحصن تطلق مبادرة "سقيا الطيور"

أطلقت بلدية مدينة دبا الحصن مُبادرة "سقيا الطيور"، التي تُنفذها بالشراكة مع دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، للعام الرابع على التوالي، والتي تستهدف توفير أكثر من 400 عبوة مٌخصّصة لسقي الطيور في مختلف أرجاء المدينة.

وتندرج هذه المبادرة التي تنطلق (اليوم / الأحد)، ضمن فعاليات بلدية مدينة دبا الحصن بمناسبة "عام التسامح" والاحتفاء باختيار الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2019. كما تأتي ترجمة للقيم الثقافية والإنسانية السامية التي تتبناها إمارة الشارقة وضمن مبادراتها الخيرية في مختلف ميادين العطاء.

وستقوم البلدية في إطار مبادراتها المجتمعية بتوزيع عبوات بلاستيكية (سقّايات) تتميّز بسهولة تركيبها وخفة وزنها وسلاسة شرب الطيور منها، على سكان المدينة بما يتيح للأهالي المشاركة في توفير المياه للطيور بوسائل حديثة وعلى مدار أيام الصيف، حفاظاً على التنوع البيولوجي.

وقال سعادة طالب عبدالله صفر مدير بلدية مدينة دبا الحصن، إن إطلاق مبادرة سقيا الطيور هي واحدة من مبادرات الخير المستدامة، التي تُشكّل امتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه" والآباء المؤسسين، في صون البيئة والمحافظة على الحياة الطبيعية وحماية عناصرها.

وأضاف صفر أن مبادرة سقيا الطيور التي تبنتها العديد من البلديات على مستوى الدولة، تُعتبر جزء لا يتجزأ من الجهود التي تبذلها إمارة الشارقة ودولة الإمارات في إطار رؤية القيادة الرشيدة التي تتعامل مع الأمن البيئي كجزء من الأمن الوطني، وتؤكد دائماً على وجوب الحفاظ على بيئة متوازنة للأجيال القادمة.

من جانبه، قال جمعة عبدالله جمعة الحمودي رئيس قسم الاتصال الحكومي في البلدية منسق المبادرة، إن لهذه المبادرة مردود بيئي مهم لدورة الحياة الطبيعية، من خلال حماية الكائنات الحيّة وخاصة الطيور التي تنفق أعداد منها خلال فصل الصيف بسبب شدة الحرارة وعدم توفر أماكن للشرب.

وأضاف الحمودي أن إطلاق المبادرة يندرج في إطار التزام بلدية مدينة دبا الحصن بقيم المسؤولية الاجتماعية، وحرصها على التعاون مع شركائها الاستراتيجيين من مؤسسات على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في إطلاق المبادرات التي تخدم المجتمع والدولة، وتسهم في تنشئة الأجيال على القيم المتجذرة والأصيلة منذ تأسيس الدولة كقيم الإحسان والرحمة، بما فيها الرحمة بالطيور وحمايتها من الهلاك بسبب العطش.

يّذكر أنه تم إطلاق مبادرة "سقيا الطيور" في عام 2015، وهي تشهد مشاركة كبيرة من قبل أفراد المجتمع وتعاون وثيق مع البلدية ودائرة شؤون الضواحي والقرى، من أجل وضع السقايات في مختلف المناطق والشوارع وفي حدائق المنازل والأماكن العامة لتمكين الطيور من الشرب في الأجواء الحارة.