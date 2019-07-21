قرقاش: التحالف العربي حقق مجموعة من أهدافه الاستراتيجية

أشار معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، إلى أن التحالف العربي في اليمن حقق مجموعة من أهدافه الاستراتيجية وعلى رأسها صد محاولات تغيير التوازنات الاستراتيجية في المنطقة.
وكتب معاليه، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحروب الحديثة معقدة وأفغانستان والعراق وسوريا أمثلة على ذلك، وبالمقارنة حقق التحالف العربي مجموعة من أهدافه الاستراتيجية وعلى رأسها صد محاولات تغيير التوازنات الاستراتيجية في المنطقة وعودة الدولة وتحرير الأرض ويبقى أمامه مشروع الاستقرار السياسي واستدامته.
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