

التقت مبادرة حرير الريادية للتنمية والتوعية المجتمعية المتخصصة بدعم الأطفال المرضى ومرضى السرطان الممثلة سماهر عصام سلامة المعروفة باللقب توتي ضمن فرقة فوزي وموزي وتوتي , مؤكدة أنها طلبت لقاء حرير لما سمعت عنها من أنها مبادرة طفولية وانسانية تدعم الأطفال المرضى ومرضى السرطان بمستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال , من جانبه رحّب السيد نهاد الدباس مؤسس مبادرة حرير بالممثلة سماهر عصام سلامة ودورها في تقديم العروض الممتعة لاسعاد الأطفال , وسيحقق التعاون المشترك بين الجانبين الشيء الكبير والكثير في اسعاد المجتمع الطفولي , وفي نية مبادرة حرير والسيدة سماهر عصام سلامة توقيع اتفاقية تعاون وشراكة قريباً لتفعيل الدور الانساني والمجتمعي واسعاد الطفولة لما يتمتع به الجانبان من رؤية واضحة لمستقبل طفولي أسعد وأحلى وأجمل , وليكون الهدف المستقبلي الأكبر لمشروع التعاون بين الجانبين تحقيق الانجازات المشتركة في الأردن ومن ثم الوصول الى دول عربية وعالمية وتعزيز التعاون الطفولي والانساني معها .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خبر صحفي للقاء بين مبادرة حرير والممثلة سماهر عصام سلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفاصلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.