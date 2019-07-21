الامارات | عامل بناء يقتل خادمة أثناء بحثه عن عمل

شكرا لقرائتكم خبر عن عامل بناء يقتل خادمة أثناء بحثه عن عمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، النظر في قضية قتل خادمة عمداً، متهم فيها عامل بناء من جنسية دوبة آسيوية (22 سنة)، بدافع السرقة.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي، بأن المتهم كان يعمل عن طريق شركته، لمدة شهر، في فيلا بمنطقة البرشاء، والتي تعمل فيها المجني عليها، ثم وقع خلاف بينه وبين صاحب الشركة، فأنهى الأخير خدماته.

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وظل المتهم يبحث عن عمل مدة ثلاثة أشهر، حتى ضاقت عليه سبل العيش، وصُفّدت في وجهه أبواب العمل جميعها، فهداه تفكيره للرجوع إلى الفيلا ذاتها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم ذهب إلى الفيلا، في التاسع من مارس الماضي، وحام حولها، وأثناء ذلك قابل الخدمة خارج الفيلا، وهي تسحب كلباً بيدها، فألقى عليها التحية، وسألته عن سبب وجوده في هذا المكان، فأخبرها بأنه يبحث عن عمل، ثم تركته وغادرت المكان، لكنه قرر دخول الفيلا للبحث في غرفة المجني عليها على أية أموال أو منقولات ثمينة يمكن بيعها، وعندما دخل الغرفة سمع صوت نباح الكلب، فعلم أن الخادمة عادت مرة أخرى، ولذلك اختبأ وراء باب الغرفة حتى لا تراه.

وأشارت التحقيقات إلى أن الخادمة دخلت غرفتها، والتقطت شيئاً من الغرفة ثم خرجت، وفي تلك الأثناء همّ المتهم بالخروج، إلا أنه فوجئ بالمجني عليها أمامه، فصرخت، وعندئذٍ التقط قطعة حديدية وضربها عدة ضربات على رأسها من الخلف، لكي يغمى عليها، ثم سقطت على الأرض، مضرجة في دمائها، فخرج المتهم مسرعاً من الغرفة، وضرب الكلب بقطعة الحديد ذاتها حتى يسكت نباحه، ثم لاذ بالفرار إلى مكان صحراوي للتخلص من قطعة الحديد، وعاد بعد ذلك إلى مسكنه في منطقة السطوة، حيث ألقي القبض عليه.